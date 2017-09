Ryanair bude pokračovať v rušení letov ďalších päť mesiacov

Ilustračné foto Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dublin 27. septembra (TASR) - Ryanair, najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v Európe, dnes oznámila, že bude pokračovať v rušení letov ďalších päť mesiacov po októbri 2017.Konkrétne, Ryanair zruší približne 400.000 rezervácií na 18.000 letov v období november 2017 - marec 2018, čo negatívne ovplyvní cestovné plány klientov.Ryanair ďalej uviedol, že od novembra stiahne z prevádzky 25 zo 400 lietadiel vo svojej flotile. A od apríla 2018 nasadí na svoje linky o 10 lietadiel menej.Letecká spoločnosť odhaduje, že v tomto fiškálom roku, ktorý sa končí 31. marca 2018, prepraví o dva milióny cestujúcich menej, ako pôvodne plánovala.A v nasledujúcom finančnom roku 2018/19 Ryanair predpovedá, že prepraví o 4 milióny menej cestujúcich, presnejšie 138 miliónov namiesto 142 miliónov ľudí.Ryanair zároveň oznámil konkurzným správcom leteckej spoločnosti Alitalia, že sa nebude zaujímať o talianskeho dopravcu.Zrušenie ďalších 400.000 rezervácií je nad rámec 315.000 rezervácií, ktoré Ryanair zrušil tento a nasledujúci mesiac.Zdá sa, že Ryanair bol nútený pristúpiť k ďalším škrtom, pretože piloti odmietli jeho ponuku vzdať sa týždňa dovolenky za ročnú paušálnu odmenu 12.000 eur.Šéf spoločnosti Michael O'Leary sa minulý týždeň za vzniknutú situáciu ospravedlnil s tým, že firma zbabrala plánovanie dovoleniek pilotov. Poukázal však na to, že zrušené lety zasiahnu necelé 2 % pasažierov, pričom väčšine z nich bude ponúknutý náhradný let. Tí, ktorí náhradný let nebudú môcť alebo nebudú chcieť prijať, dostanú späť plnú cenu letenky, ako aj kompenzáciu na základe európskeho nariadenia EU261.