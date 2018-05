Ryanair dosiahol rekordný ročný zisk, no v ďalšom roku očakáva pokles

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 21. mája (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair zaznamenala za skončený obchodný rok 2017/18 rekordný zisk napriek problémom s pilotmi a následnému rušeniu obrovského počtu letov počas jesene. Spoločnosť však upozornila, že v súčasnom obchodnom roku počíta s poklesom zisku. Dôvodom je očakávaný rast nákladov.Najväčšia nízkonákladová spoločnosť v Európe uviedla, že za obchodný rok 2017/2018, ktorý sa skončil 31. marca, dosiahla rekordný zisk 1,45 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom to znamená rast o 10 %. Zároveň mierne prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom zisku na 1,44 miliardy eur.Do veľkej miery sa pod to podpísal rast počtu prepravených cestujúcich o 9 % na viac než 130 miliónov. Firma tak dokázala vykompenzovať aj náklady spojené so zrušením okolo 20.000 letov na jeseň minulého roka v dôsledku nedostatku pilotov.V súčasnom obchodnom roku však počíta s poklesom zisku na 1,35 miliardy, prípadne až na 1,25 miliardy eur. To je o niečo horšia prognóza, než zverejnili analytici, ktorí očakávajú pokles zisku na 1,37 miliardy eur. Ryanair síce počíta s rastom počtu cestujúcich zhruba o 7 %, zároveň však očakáva rast nákladov ako na palivá, tak mzdových nákladov.