Ryanair od novembra povolí na palube len jednu malú tašku

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dublin 6. septembra (TASR) - Írske nízkonákladové aerolínie Ryanair, najväčšie v Európe, sa rozhodli zmeniť svoju batožinovú politiku, aby obmedzili zdržanie pri nástupe do lietadla.Ryanair aktuálne povoľuje pasažierom vziať si bez poplatku na palubu dva kusy batožiny - príručnú batožinu do určitých rozmerov s maximálnou hmotnosťou 10 kilogramov a malú tašku.Od 1. novembra si však budú môcť vziať takúto batožinu na palubu len klienti, ktorí využívajú služby Priority Boarding. Všetci ostatní cestujúci budú môcť mať na palube len menšiu tašku. Príručnú batožinu (zvyčajne kufor s povolenými rozmermi) budú musieť odovzdať pri nástupe na palubu a pôjde do nákladného priestoru.Ryanair vo svojom vyhlásení dodal, že obmedzenie pre neprioritných zákazníkov na jednu malú prenosnú tašku urýchli nástup a eliminuje zdržania na letiskách, keďže v kabíne nie je pri vysokej obsadenosti dostatok priestoru pre uloženie batožiny všetkých 182 pasažierov.