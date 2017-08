Ryanair spúšťa z Bratislavy prestupné lety cez Miláno do štyroch miest

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. augusta (TASR) - Letecká spoločnosť Ryanair spúšťa z Bratislavy od dnešného dňa prestupné lety cez Miláno-Bergamo do štyroch destinácií - Cagliari, Catania, Porto a Valencia.priblížila hovorkyňa Letiska Milana R. Štefánika v Bratislave Veronika Ševčíková. Od dnes si však môžu cestujúci podľa jej slov priamo z Bratislavy rezervovať prestupné spojenie do dvoch talianskych miest Cagliari na Sardínii a Catania na Sicílii, a tiež do portugalského Porta a španielskej Valencie.doplnil obchodný riaditeľ Ryanairu David O’Brien.