Ryanair spustí v lete 2018 z Bratislavy nové linky do Burgasu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) - Z bratislavského letiska Milana R. Štefánika pribudnú v budúcom roku ďalšie nové linky.Letecká spoločnosť Ryanair totiž dnes oznámila, že okrem novej linky na Maltu spustí od letného letového poriadku 2018 aj nové linky do Burgasu v Bulharsku a do Pafosu na Cypre.priblížila hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková. Letný letový poriadok bude v platnosti od 25. marca 2018 do 27. októbra 2018.avizovala Olga Pawlonka zo spoločnosti Ryanair.