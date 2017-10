Ryanair zaznamenal v septembri nárast počtu cestujúcich o 10 %

Ilustračné foto Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dublin 3. októbra (TASR) - Írske aerolínie Ryanair zaznamenali v septembri nárast počtu cestujúcich o 10 % napriek tomu, že zrušili veľa letov pre problémy s čerpaním dovoleniek pilotov.Najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v Európe v septembri 2017 prepravila 11,8 milióna pasažierov. To je viac ako 10,8 milióna cestujúcich pred rokom.Spoločnosť tiež uviedla, že tzv. faktor obsadenosti - čiže pomer obsadených sedadiel na každom lete - v sledovanom období vzrástol na 97 % z 95 % v septembri minulého roka.Tieto údaje však zahŕňajú aj zrušené septembrové lety. Ryanair začal s vracaním peňazí a ďalších nákladov klientom, ktorých sa dotklo rušenie letov, uviedol šéf marketingu Kenny Jacobs. "Znova sa úprimne ospravedlňujeme našim zákazníkom za tieto poľutovaniahodné zrušenia," dodal.Ryanair minulý týždeň oznámil, že prvýkrát po rokoch znižuje plány svojho rastu. Dôvodom je rušenie letov pre problémy s rozpismi dovoleniek pilotov, čo sa premietne aj do spomalenia nárastu cestujúcich v tomto finančnom roku, ktorý sa končí 31. marca 2018.Aerolínie odhadujú, že medzimesačný nárast pasažierov sa v období od novembra 2017 do marca 2018 spomalí z očakávaných 9 % na 4 %. A celkový počet cestujúcich za celý finančný rok 2017/18 nedosiahne 131 miliónov, ale len 129 miliónov. No aj to bude o 7,5 % viac ako v predchádzajúcom roku do 31. marca 2017.A zároveň, znížením počtu lietadiel v nasledujúcej letnej sezóne 2018 zo 445 na 435 Ryanair očakáva, že do konca marca 2019 prepraví 138 miliónov, namiesto pôvodne projektovaných 142 miliónov cestujúcich.