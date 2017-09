Ryanair zruší v najbližších šiestich týždňoch do 50 letov denne

Ilustračná snímka Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Londýn/Dublin 17. septembra (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair oznámila koncom tohto týždňa, že v najbližších šiestich týždňoch zruší okolo 40 až 50 letov denne. Ako dôvod uviedla zvýšené čerpanie dovoleniek pilotov, ako aj úsilie dostať mieru presnosti letov na plánovanú úroveň. Dnes, ale aj v každom z predchádzajúcich dvoch dní však zrušila okolo 80 letov.Ryanair v súčasnosti mení obdobie, v rámci ktorého si zamestnanci môžu čerpať dovolenku, a to z takzvaného dovolenkového roka, ktorý trvá od apríla do konca marca, na klasický kalendárny rok, teda od januára do konca decembra. Táto zmena podľa Ryanairu znamená, že musí pilotom a ďalším zamestnancom umožniť v septembri a októbri uplatniť si nárok na dovolenku.Okrem toho spoločnosť predpokladá, že zrušenie do 2 % letov jej umožní zvýšiť mieru presnosti letov na 90 %. V prvých dvoch týždňoch dosiahla pre štrajky v Európe a problémy s počasím menej ako 80 %.Očakáva sa, že rušenie letov sa dotkne okolo 285.000 pasažierov, niektoré zdroje odhadujú až okolo 400.000. Poškodeným cestujúcim Ryanair ponúka náhradné lety, prípadne vrátenie peňazí.Viacerí cestujúci však krok firmy ostro kritizujú a žiadajú, aby zverejnila zoznam všetkých letov, ktorých sa rušenie v nasledujúcich týždňoch dotkne. Jeden z nespokojných cestujúcich Garry Cummings mal v piatok (15.9.) letieť z Leedsu do Bratislavy. Ako uviedol, Ryanair mu vo štvrtok v noci poslal textovú správu, že jeho let sa ruší. Ako náhradu mu ponúkol let v pondelok, keď sa už mal vracať z Bratislavy do Leedsu.Ďalší zákazníci sa zasa sťažujú na zničené, prípadne ohrozené dovolenky, keďže nevedia, či ich let nebude zrušený. Zatiaľ spoločnosť zverejnila zoznam zrušených letov len pre dnešný deň a čo sa týka pasažierov, ktorých sa rušenie dotkne, informovala predbežne len tých, ktorí mali letenky "zabukované" do 20. septembra vrátane.