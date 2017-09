 Ryanair zrušil desiatky letov, pozrite si kompletný zoznam

BRATISLAVA 19. septembra - Spoločnosť Ryanair zverejnila zoznam zrušených letov. Cestujúci, ktorí majú kúpené letenky na pondelky 25. septembra, 2., 9., 16. a 23. októbra, si tak budú musieť svoje lety prebookovať, alebo požiadať dopravcu o vrátenie peňazí.







Írsky nízkonákladový dopravca zruší aj všetky pondelkové lety z londýnskeho letiska Stansted do Bratislavy a späť až do 23. októbra. Pasažierov dotknutých letov bude Ryanair kontaktovať priamo, a to na mailom na adrese, ktorú zadali pri rezervovaní letenky.



Zrušené lety spoločnosti Ryanair:

Pondelok: 25. septembra, 2., 9., 16. a 23. októbra

Let číslo Z Do Let číslo Z Do FR6341 Barcelona Rím F FR6342 Rím F Barcelona FR9045 Barcelona Londýn S FR9044 Londýn S Barcelona FR4545 Barcelona Porto FR4546 Porto Barcelona FR8495 Miláno B Brindisi FR8496 Brindisi Miláno B FR5392 Miláno B Lamezia FR5393 Lamezia Miláno B FR4113 Miláno B Neapol FR4114 Neapol Miláno B FR4197 Miláno B Londýn S FR4198 Londýn S Miláno B FR4522 Brusel C Miláno B FR4523 Miláno B Brusel C FR1055 Brusel C Varšava M FR1056 Varšava M Brusel C FR3239 Brusel C Manchester FR3238 Manchester Brusel C FR201 Brusel C Kodaň FR200 Kodaň Brusel C FR672 Dublin Birmingham FR673 Birmingham Dublin FR26 Dublin Paríž B FR29 Paríž B Dublin FR9428 Dublin Miláno B FR9429 Miláno B Dublin FR7000 Rím F Brusel FR7010 Brusel Rím F FR4891 Rím F Catania FR4892 Catania Rím F FR7060 Rím F Barcelona FR7070 Barcelona Rím F FR1885 Lisabon Londýn S FR1884 Londýn S Lisabon FR2096 Lisabon Porto FR2095 Porto Lisabon FR5993 Madrid Londýn S FR5994 Londýn S Madrid FR8344 Porto Londýn S FR8343 Londýn S Porto FR8542 Londýn S Berlín FR8543 Berlín Londýn S FR2498 Londýn S Bratislava FR2499 Bratislava Londýn S FR2283 Londýn S Varšava M FR2284 Varšava M Londýn S FR2672 Londýn S Rím C FR2673 Rím C Londýn S

Utorok: 26. septembra, 3., 10., 17. a 24. októbra

Let číslo Z Do Let číslo Z Do FR6341 Barcelona Rím F FR6342 Rím F Barcelona FR9045 Barcelona Londýn S FR9044 Londýn S Barcelona FR8495 Miláno B Brindisi FR8496 Brindisi Miláno B FR4113 Miláno B Neapol FR4114 Neapol Miláno B FR4197 Miláno B Londýn S FR4198 Londýn S Miláno B FR201 Brusel C Kodaň FR200 Kodaň Brusel C FR6316 Brusel C Marseille FR6315 Marseille Brusel C FR26 Dublin Paríž B FR29 Paríž B Dublin FR9428 Dublin Miláno B FR9429 Miláno B Dublin FR211 Dublin Londýn S FR212 Londýn S Dublin FR7000 Rím F Brusel FR7010 Brusel Rím F FR4891 Rím F Catania FR4892 Catania Rím F FR7060 Rím F Barcelona FR7070 Barcelona Rím F FR1885 Lisabon Londýn S FR1884 Londýn S Lisabon FR5993 Madrid Londýn S FR1884 Londýn S Madrid FR5317 Madrid Santiago FR5318 Santiago de Compostela Madrid FR8344 Porto Londýn S FR8343 Londýn S Porto FR7474 Porto Paríž B FR7475 Paríž B Porto FR2672 Londýn S Rím C FR 2673 Rím C Londýn S FR972 Londýn S Janov FR973 Janov Londýn S FR1374 Londýn S Praha FR1375 Praha Londýn S

Streda: 27. septembra, 4., 11., 18. a 25. októbra

Let číslo Z Do Let číslo Z Do FR9045 Barcelona Londýn S FR9044 Londýn S Barcelona FR8495 Miláno B Brindisi FR8496 Brindisi Miláno B FR5192 Miláno B Lamezia FR5193 Lamezia Miláno B FR2105 Brusel C Toulouse FR2106 Toulouse Brusel C FR9428 Dublin Miláno B FR9429 Miláno B Dublin FR506 Dublin Bristol FR507 Bristol Dublin FR7000 Rím F Brusel FR7010 Brusel Rím F FR4891 Rím F Catania FR4892 Catania Rím F FR7060 Rím F Barcelona FR7070 Barcelona Rím F FR1885 Lisabon Londýn S FR1884 Londýn S Lisabon FR2932 Lisabon Brusel FR2931 Brusel Lisabon FR5993 Madrid Londýn S FR5994 Londýn S Madrid FR2528 Madrid Berlín FR2529 Berlín Madrid FR8344 Porto Londýn S FR8343 Londýn S Porto FR4586 Porto Barcelona FR4587 Barcelona Porto FR8542 Londýn S Berlín FR8543 Berlín Londýn S FR2283 Londýn S Varšava M FR2284 Varšava M Londýn S FR2672 Londýn S Rím C FR2673 Rím C Londýn S FR3717 Londýn S Budapešť FR3718 Budapešť Londýn S

Štvrtok: 28. septembra, 12., 19. a 26. októbra

Let číslo Z Do Let číslo Z Do FR6341 Barcelona Rím F FR6342 Rím F Barcelona FR9045 Barcelona Londýn S FR9044 Londýn S Barcelona FR9162 Barcelona Birmingham FR9163 Birmingham Barcelona FR8495 Miláno B Brindisi FR8496 Brindisi Miláno B FR2990 Miláno B Kodaň FR2989 Kodaň Miláno B FR4199 Miláno B Londýn S FR4194 Londýn S Miláno B FR1055 Brusel C Varšava M FR1056 Varšava M Brusel C FR6055 Brusel C Benátky FR6056 Benátky Brusel C FR26 Dublin Paríž B FR29 Paríž B Dublin FR46 Dublin Brusel C FR47 Brusel C Dublin FR3978 Dublin Madrid FR3979 Madrid Dublin FR7000 Rím F Brusel Z FR7010 Brusel Z Rím F FR4891 Rím F Catania FR4892 Catania Rím F FR7060 Rím F Barcelona FR7070 Barcelona Rím F FR1885 Lisabon Londýn S FR1884 Londýn S Lisabon FR2096 Lisabon Porto FR2095 Porto Lisabon FR5993 Madrid Londýn S FR5994 Londýn S Madrid FR5317 Madrid Santiago FR5318 Santiago Madrid FR9135 Porto Paríž B FR9134 Paríž B Porto FR8348 Porto Londýn S FR8347 Londýn S Porto FR8542 Londýn S Berlín FR8543 Berlín Londýn S FR2672 Londýn S Rím C FR2673 Rím C Londýn S FR9967 Londýn S Sofia FR9968 Sofia Londýn S FR5062 Londýn S Poznan FR5063 Poznan Londýn S

Piatok: 29. septembra, 6., 13., 20. a 27. októbra

Let číslo Z Do Let číslo Z Do FR6341 Barcelona Rím F FR6342 Rím F Barcelona FR9045 Barcelona Londýn S FR9044 Londýn S Barcelona FR3976 Barcelona Dublin FR3977 Dublin Barcelona FR8495 Miláno B Brindisi FR8496 Brindisi Miláno B FR4197 Miláno B Londýn S FR4198 Londýn S Miláno B FR5551 Miláno B Kolín nad Rýnom FR5550 Kolín nad Rýnom Miláno B FR1055 Brusel C Varšava M FR1056 Varšava M Brusel C FR3239 Brusel C Manchester FR3238 Manchester Brusel C FR201 Brusel C Kodaň FR200 Kodaň Brusel C FR22 Dublin Paríž B FR23 Paríž B Dublin FR664 Dublin Birmingham FR665 Birmingham Dublin FR7156 Dublin Madrid FR7157 Madrid Dublin FR4891 Rím F Catania FR4892 Catania Rím F FR7060 Rím F Barcelona FR7070 Barcelona Rím F FR1885 Lisabon Londýn S FR1884 Londýn S Lisabon FR2932 Lisabon Brusel FR2931 Brusel Lisabon FR1671 Lisabon Porto FR1672 Porto Lisabon FR5993 Madrid Londýn S FR5994 Londýn S Madrid FR5983 Madrid Miláno B FR5984 Miláno B Madrid FR4584 Porto Barcelona FR4585 Barcelona Porto FR7478 Porto Paríž B FR7479 Paríž B Porto FR8348 Porto Londýn S FR8347 Londýn S Porto FR8542 Londýn S Berlín FR8543 Berlín Londýn S FR2283 Londýn S Varšava M FR2284 Varšava M Londýn S FR2672 Londýn S Rím C FR2673 Rím C Londýn S FR1396 Londýn S Oslo FR1397 Oslo Londýn S FR2352 Londýn S Kolín nad Rýnom FR2353 Kolín nad Rýnom Londýn S

Sobota: 30. septembra, 7., 14., 21. a 28. októbra

Let číslo Z Do Let číslo Z Do FR6341 Barcelona Rím F FR6342 Rím F Barcelona FR9045 Barcelona Londýn S FR9044 Londýn S Barcelona FR4545 Barcelona Porto FR4546 Porto Barcelona FR5292 Miláno B Lamezia FR5293 Lamezia Miláno B FR4111 Miláno B Neapol FR4112 Neapol Miláno B FR5505 Miláno B Nuremberg FR5506 Nuremberg Miláno B FR8795 Miláno B Brindisi FR8796 Brindisi Miláno B FR201 Brusel C Kodaň FR200 Kodaň Brusel C FR6105 Brusel C Rím C FR6106 Rím C Brusel C FR4526 Brusel C Miláno B FR4527 Miláno B Brusel C FR7156 Dublin Madrid FR7157 Madrid Dublin FR552 Dublin Manchester FR553 Manchester Dublin FR7000 Rím F Brusel FR7010 Brusel Rím F FR9795 Rím F Marseille FR9796 Marseille Rím F FR7075 Rím F Bari FR7076 Bari Rím F FR1885 Lisabon Londýn S FR1884 Londýn S Lisabon FR2096 Lisabon Porto FR2095 Porto Lisabon FR5993 Madrid Londýn S FR5994 Londýn S Madrid FR7474 Porto Paríž B FR7475 Paríž B Porto FR4703 Porto Miláno B FR4702 Miláno B Porto FR2672 Londýn S Rím C FR2673 Rím C Londýn S FR9967 Londýn S Sofia FR9968 Sofia Londýn S FR281 Londýn S Toulouse FR282 Toulouse Londýn S FR2134 Londýn S Rzeszow FR2135 Rzeszow Londýn S

Nedeľa: 1., 8., 15. a 22. októbra

Let číslo Z Do Let číslo Z Do FR6341 Barcelona Rím F FR6342 Rím F Barcelona FR9045 Barcelona Londýn S FR9044 Londýn S Barcelona FR1135 Barcelona Berlín FR1134 Berlín Barcelona FR8885 Miláno B Brindisi FR8886 Brindisi Miláno B FR7951 Miláno B Catania FR7952 Catania Miláno B FR3772 Miláno B Bukurešť FR3773 Bukurešť Miláno B FR3745 Brusel C Pisa FR3746 Pisa Brusel C FR1057 Brusel C Varšava M FR1058 Varšava M Brusel C FR7156 Dublin Madrid FR7157 Madrid Dublin FR202 Dublin Londýn S FR205 Londýn S Dublin FR1452 Dublin Brusel FR1453 Brusel Dublin FR7000 Rím F Brusel FR7010 Brusel Rím F FR4891 Rím F Catania FR4892 Catania Rím F FR7060 Rím F Barcelona FR7070 Barcelona Rím F FR1885 Lisabon Londýn S FR1884 Londýn S Lisabon FR2096 Lisabon Porto FR2095 Porto Lisabon FR6066 Lisabon Terceira FR6067 Terceira Lisabon FR2017 Madrid Lanzarote FR2018 Lanzarote Madrid FR5995 Madrid Londýn S FR5996 Londýn S Madrid FR5484 Madrid Porto FR5485 Porto Madrid FR8344 Porto Londýn S FR8343 Londýn S Porto FR4584 Porto Barcelona FR4585 Paríž B Porto FR2862 Porto Luxemburg FR2863 Luxemburg Porto FR8542 Londýn S Berlín FR8543 Berlín Londýn S FR2283 Londýn S Varšava M FR2284 Varšava M Londýn S FR2672 Londýn S Rím C FR2673 Rím C Londýn S FR1394 Londýn S Oslo FR1395 Oslo Londýn S

Zdroj: Ryanair