Rybári chcú stiahnuť návrh zákona o rybolove

Ilustrační foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 20. októbra (TASR) – Slovenský rybársky zväz (SRZ) – Rada v Žiline žiada ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa o stiahnutie návrhu zákona o rybárstve z legislatívneho procesu. Dôvodom je skutočnosť, že v internom pripomienkovom konaní sa v návrhu zákona objavil paragraf umožňujúci štátu prideliť výkon rybárskeho práva aj Slovenskému vodohospodárskemu podniku (SVP) a Štátnej ochrane prírody (ŠOP).Rybári hovoria o začiatku konca organizovaného rybárstva na Slovensku, Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR považuje za nekorektné, že SRZ vyvíja tlak ešte predtým, ako prebehne medzirezortné pripomienkové konanie a k návrhu bude mať možnosť svoje pripomienky vyjadriť verejnosť, vrátane SRZ.vádza sa v mimoriadnom vestníku Rady SRZ.Znenie predloženého návrhu zákona o rybárstve bolo podľa informácií vo vestníku koncepčne úplne iné ako toho, na ktorom SRZ pracoval. Najmä čo sa týkalo znenia ustanovenia paragrafu, ktorý by mal umožňovať pridelenie výkonu rybárskeho práva SVP na významných vodných tokoch a drobných vodných tokoch a ŠOP v záujme zabezpečenia starostlivosti o chránené územie.Tajomník Rady SRZ v Žiline Ľuboš Javor poslal otvorený list prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi, v ktorom konštatuje, že návrh zákona o rybárstve predložený do predbežného pripomienkového konania sauvádza sa v otvorenom liste tajomníka SRZ hlave štátu.Ako TASR informovali z komunikačného odboru Ministerstva životného prostredia SR, rezort so znepokojením vníma vyjadrenia Slovenského rybárskeho zväzuuvádza sa v stanovisku envirorezortu.Ministerstvo životného prostredia verí, že zo strany SRZ ide len o nepochopenie postupov v rámci legislatívneho procesu a vyjadrenia o zániku všeľudového rybárstva považuje za klamlivé. Minister životného prostredia je podľa komunikačného odboru otvorený diskusii s odbornou verejnosťou, o čom svedčí aj pracovné stretnutie s predstaviteľmi SRZ 17. októbra.konštatuje sa v stanovisku komunikačného odboru.V procese prípravy nového zákona o rybárstve podľa hovorcu Slovenského vodohospodárskeho podniku Pavla Machavu dávajú jednotlivé strany svoje návrhy. Urobil tak aj Slovenský vodohospodársky podnik.doplnil Machava.Vedenie Slovenského rybárskeho zväzu zvolalo na sobotu 21. októbra o 9.00 h do Žiliny mimoriadne zasadnutie Rady SRZ, ktorá sa bude zaoberať práve pripravovaným zákonom o rybárstve.