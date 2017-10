Rybáriková otočila proti Cirsteovej a v Linzi postúpila do semifinále

Na archívnej snímke slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

dvojhra - štvrťfinále:

Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (1-SR) - Sorana Cirsteová (5-Rum.) 5:7, 6:2, 6:1,

Barbora Strýcová (2-ČR) - Tatjana Mariová (7-Nem.) 6:1, 6:3,

Viktorija Golubicová (Švajč.) - Johanna Larssonová (Švéd.) 6:3, 6:1,

Mihaela Buzarnescuová (Rum.) - Belinda Bencicová (Švajč.) 6:4, 5:7, 7:6 (4)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Linz 14. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková sa prebojovala už do semifinále dvojhry na turnaji WTA v rakúskom Linzi.V piatkovom štvrťfinále si v pozícii najvyššie nasadenej hráčky poradila s turnajovou päťkou Soranou Cirsteovou z Rumunska v troch setoch 5:7, 6:2, 6:1. Zápas trval 2:04 h.V sobotu si Rybáriková v boji o postup do finále zmeria sily so Švajčiarkou Viktorijou Golubicovou.