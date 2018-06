Rybáriková po postupe do semifinále v Birminghame: Hrala som agresívne

Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dvojhra - štvrťfinále:



Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) - Dalila Jakupovičová (Slovin.) 6:2, 6:4

Birmingham 22. júna (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková sa suverénnym spôsobom prebojovala už do semifinále dvojhry na trávnatom turnaji WTA v Birminghame. Vo štvrťfinále si poradila so Slovinkou Dalilou Jakupovičovou 6:2, 6:4. V dueli o postup do finále nastúpi birminghamská šampiónka z roku 2009 v sobotu proti víťazke súboja medzi Češkou Barborou Strýcovou a Ukrajinkou Lesiou Curenkovou.Rybáriková bola po postupe medzi elitné kvarteto spokojná.povedala v prvom pozápasovom interview Rybáriková, ktorá v úvodnom kole vyradila bývalú svetovú jednotku Češku Karolínu Plíškovú