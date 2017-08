Rybáriková postúpila do 2. kola US Open, čaká ju Kristýna Plíšková

Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková odvracia úder Talianky Camily Giorgiovej v zápase 1. kola ženskej dvojhry na US Open v New Yorku 28. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - 1. kolo:

Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (31-SR) - Camila Giorgiová (Tal.) 6:3, 6:4

Garbine Muguruzová Blancová (3-Šp.) - Varvara Lepčenková (USA) 6:0, 6:3

Jekaterina Alexandrovová (Rus.) - Anna Zajová (Nem.) 6:2, 6:3

Kristýna Plíšková (ČR) - Misa Egučiová (Jap.) 6:2, 6:2

Caroline Garciová (18-Fr.) - Tereza Martincová (ČR) 6:1, 6:0

New York 28. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková sa prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Semifinalistka Wimbledonu si v 1. kole ako nasadená tridsaťjednotka poradila s Taliankou Camilou Giorgiovou za 78 minút 6:3, 6:4. Jej ďalšou súperkou bude v stredu Češka Kristýna Plíšková. Doterajším maximom Rybárikovej vo Flushing Meadows je 3. kolo z rokov 2008 a 2009.Proti Giorgiovej hneď v úvodnom geme stratila podanie a Talianka sa po potvrdení brejku ujala vedenia 2:0. Slovenská dvojka však potom získala päť hier za sebou a prvý set sa stal jej korisťou. V druhom dejstve síce Giorgiová vyrovnala z 2:4 na 4:4, no záver patril Rybárikovej. Zverenka trénera Petra Hubera v New Yorku odplatila Giorgiovej prehru z finále kvalifikácie na turnaji v Cincinnati a upravila vzájomnú bilanciu na 2:1.Česká tenistka Kristýna Plíšková a Francúzka Caroline Garciová sa ako prvé prebojovali do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Plíšková v prvom kole zdolala Japonku Misu Egučiovú hladko 6:2, 6:2, Garciová v pozícii turnajovej osemnástky deklasovala ďalšiu Česku Terezu Martincovú 6:0, 6:1. Suverénne postúpila ďalej tretia nasadená Španielka Garbine Muguruzová Blancová, wimbledonská šampiónka zvíťazila nad domácou Američankou Varvarou Lepčenkovou 6:0, 6:3.