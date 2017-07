Rybáriková postúpila prvýkrát do grandslamového osemfinále

Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková počas zápasu s Ukrajinkou Lesiou Curenkovou na Wimbledone, 8. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wimbledon 8. júla (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková sa prvýkrát v kariére prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V 3. kole si na tráve All England Clubu poradila s Ukrajinkou Lesiou Curenkovou hladko 6:3, 6:1. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi v pondelok proti víťazke súboja medzi Chorvátkou Petrou Martičovou a Kazaškou Zarinou Dijasovou. Rybáriková si vylepšila svoje singlové grandslamové maximum, ani na jednom podujatí veľkej štvorky doposiaľ nepostúpila medzi elitnú šestnástku.Rybárikovej vyšiel úvod zápasu s Curenkovou, keď vo štvrtom geme prelomila podanie súperky a ujala sa vedenia 3:1. V ďalšej hre odvrátila tri brejkbaly, následne opäť zobrala Ukrajinke servis a odskočila jej už na 5:1. Curenková ešte znížila na 3:5, no v deviatom geme premenila Rybáriková v poradí štvrtý setbal. Zverenka trénera Petra Hubera rovnako ako v stretnutí proti tretej nasadenej Češke Karolíne Plíškovej umne menila rytmus hry. Curenková sa snažila byť agresívna a diktovať tempo, no v dôležitých momentoch robila priveľa nevynútených chýb.Na začiatku druhého dejstva Rybáriková stratila servis, potom však získala šesť gemov v rade. Zápas zakončila štýlovo esom. Vo Wimbledone má už istú prémiu 147.000 libier pred zdanením a 240 bodov do svetového rebríčka WTA. V jeho onlajn vydaní sa posunula už na 63. miesto. Ešte v marci bola pritom až na 453. priečke počítačového poradia a za sebou mala operácie pravého kolena i ľavej ruky. Rybáriková má na tráve skvelú fazónu. Bývalá finalistka wibledonskej juniorky v júni triumfovala na turnajoch ITF v Ilkley aj v Surbitone… Na podujatí WTA v Nottinghame postúpila až do semifinále, kde podľahla Britke Johanne Kontovej.