Rybáriková prehrala na malých MS s Görgesovou

Ču-chaj 31. októbra (TASR) - Slovenskej tenistke Magdaléne Rybárikovej nevyšiel vstup do "malých" MS v čínskom Ču-chaji. Nemke Julii Görgesovej podľahla v skupina Azalea 1:6, 6:7 (5) a skomplikovala si šance na postup do semifinále, kam postúpia iba víťazky štyroch trojčlenných skupín. V ďalšom zápase na WTA Elite Trophy sa slovenská jednotka stretne s najvyššie nasadenou Francúzkou Kristinou Mladenovicovou.Rybáriková si suverénne vyhrala úvodné podanie, v ďalšom priebehu prvého setu však už neuhrala ani jediný gem. Görgesová kvalitne servovala, pri dlhších výmenách tlačila Slovenku do defenzívy. Nemka si bez problémov dokázala poradiť aj so slajzovanými údermi súperky, ktoré sú veľkou zbraňou wimbledonskej semifinalistky. V druhom dejstve Rybáriková za stavu 5:6 odvrátila mečbal a vynútila si tajbrejk, v ňom však ťahala za kratší koniec. Zmazala síce manko 1:4 a vyrovnala na 5:5, no záver patril Görgesovej, ktorá vyrovnala vzájomnú bilanciu s Rybárikovou na 1:1.