Rybáriková prehrala so Strýcovou v slovensko-českom finále v Linzi

Linz 15. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková neuspela vo finále dvojhry na halovom turnaji WTA v Linzi. Ako nasadená jednotka prehrala s dvojkou "pavúka" Češkou Barborou Strýcovou 4:6, 1:6. Zverenka trénera Petra Hubera nevyužila šancu na zisk piateho singlového titulu na WTA Tour a nenapodobnila Dominiku Cibuľkovú, ktorá triumfovala v Linzi vlani.Prvou slovenskou víťazkou v metropole Horného Rakúska bola v roku 2007 Daniela Hantuchová. Rybáriková si z Linzu odnáša prémiu 17.258 eur pred zdanením a 180 bodov do svetového rebríčka WTA… V jeho pondelňajšom vydaní sa posunie z 28. na 26. miesto, čo bude jej nové kariérne maximum. Wimbledonská semifinalistka si posilnila šance na účasť na "malých MS" v čínskom Ču-chaji, v tohtoročnom hodnotení tzv. Champions Race jej patrí 20. priečka. Na budúci týždeň v 1. kole turnaja o Kremeľský pohár v Moskve ju však na úvod čaká veľmi náročná prekážka - domáca Maria Šarapovová, ktorá v nedeľu vyhrala turnaja v čínskom Tian-ťine.O osude prvého setu finálového duelu v Linzi rozhodol hneď úvodný gem, v ktorom Rybáriková stratila podanie. Strýcová si v ďalších minútach s prehľadom držala servis a Slovenku nepustila ani k jedinému brejkbalu. Češka mala oveľa vyššiu percentuálnu úspešnosť prvého podania, bola istejšia vo výmenách, na sieti potvrdzovala svoje deblové kvality.V druhom sete Strýcová ovládla dianie na centrálnom dvorci. Po dvoch brejkoch si vybudovala náskok 5:0 a zápas s Rybárikovou, ktorú limitovalo zranenie stehenného svalu, už dotiahla do úspešného konca. V siedmom geme premenila hneď prvý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu so slovenskou dvojkou na 4:1. Pre Strýcovú je to druhý singlový titul na okruhu WTA, prvý získala v roku 2011 na harde v kanadskom Quebecu.