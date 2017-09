Rybáriková sa neprebojovala do osemfinále v New Yorku

Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková odvracia úder Španielky Garbine Muguruzovej v zápase 3. kola ženskej dvojhry na US Open v New Yorku 1. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - 3. kolo:



Garbine Muguruzová Blancová (3-Šp.) - Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 6:1, 6:1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 1. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková neuspela v 3. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Nasadenej trojke Španielke Garbine Muguruzovej Blancovej podľahla hladko 1:6, 1:6. Slovensko tak v New Yorku prišlo aj o svoje posledné želiezko v singli.Rybáriková neodplatila wimbledonskej šampiónke semifinálovú prehru z trávy All England Clubu. Napriek prehre by mala po US Open prvýkrát v kariére figurovať v elitnej svetovej tridsiatke. Vo Flushing Meadows vyrovnala svoje singlové maximum z rokov 2008 a 2009.Muguruzová mala proti Rybárikovej raketový štart, keď dvakrát prelomila podanie súperky a vybudovala si náskok 4:0. Rodáčka z Venezuely hrala rovnako ako vo Wimbledone agresívne, kvalitne podávala a po druhom servise Rybárikovej tlačila Slovenku do defenzívy.Na začiatku druhého dejstva slovenská dvojka zobrala Muguruzovej podanie. Španielka však potom získala šesť gemov za sebou a suverénne postúpila do osemfinále. Muguruzová je tak stále v hre o post svetovej jednotky. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi proti trinástej nasadenej Češke Petre Kvitovej.