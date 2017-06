Rybáriková vyhrala trávnatý turnaj ITF v Surbitone

Na snímke slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

dvojhra - finále:



Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) - Heather Watsonová (6-V.Brit.) 6:4, 7:5



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Surbiton 11. júna (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková sa stala víťazkou trávnatého turnaja ITF v Surbitone. Vo finále dvojhry si poradila so šiestou nasadenou domácou Britkou Heather Watsonovou 6:4, 7:5. V semifinále vyradila najvyššie nasadenú Francúzku Oceane Dodinovú 6:3, 6:2.Pre Rybárikovú je to už tretí titul po návrate do súťažného kolotoča po pauze zavinenej zranením. V máji zverenke trénera Petra Hubera nenašla premožiteľku v Gifu a vo Fukuoke. Turnaj v Surbitone bol pre Rybárikovú súčasťou prípravy na prestížny Wimbledon.