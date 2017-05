RYBNÍČEK: Neviem, čo by sa mohlo stať, aby plaváreň nefungovala

Na archívnej snímke Richard Rybníče. Foto: TASR - Pavel Neubauer Na archívnej snímke Richard Rybníče. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Trenčín 30. mája (TASR) – Po troch rokoch bez letného kúpaliska sa Trenčania a návštevníci mesta v tomto roku dočkajú. Novú letnú plaváreň v rekreačnej zóne Ostrov by v prípade priaznivého počasia mali spustiť do prevádzky v polovici júna.Trenčiansky primátor Richard Rybníček si nevie predstaviť, čo by sa už mohlo stať, aby plaváreň tento rok nefungovala. „Technicky už asi nič. Napustili sme dopadový bazén, hygienici zobrali vzorky, ak dopadnú dobre, okamžite dám pokyn na napúšťanie všetkých ostatných bazénov. Most na Ostrov aj s chodníkmi bude hotový do konca mája, niekedy 15. – 16. júna plaváreň v prípade priaznivého počasia otvoríme a necháme ju otvorenú až do konca augusta,“ doplnil Rybníček.Ako dodal, výška vstupného bude porovnateľná s kúpaliskami v okolí, stanovená ešte nie je, o vstupnom bude ešte rokovať finančno-majetková komisia. Pre dospelých Trenčanov bude vstupné nižšie ako pre „cezpoľných“, detské vstupné bude podľa Rybníčka jednotné. Kapacita novej letnej plavárne bude okolo 2000 ľudí, v prvej sezóne si podľa Rybníčka kapacitu otestujú, v prípade potreby by ju v budúcom roku o niečo zvýšili.Novú letnú plaváreň v Trenčíne postavili v roku 2010 len pár dní pred komunálnymi voľbami. Neboli k nej však dotiahnuté inžinierske siete, a tak ani po šiestich rokoch neslúžila verejnosti. Stavba bola súčasťou vyvolaných investícií v rámci rekonštrukcie železničnej trate na rýchlosť 160 kilometrov za hodinu. Dodatočné dotiahnutie sietí a rekonštrukciu mosta na Ostrov sa zmluvne zaviazali zabezpečiť Železnice Slovenskej republiky. Celkové náklady na sprevádzkovanie plavárne a rekonštrukciu mosta sa vyšplhali na 6,5 milióna eur.Stará letná plaváreň bola v Trenčíne v prevádzke do leta roku 2013, následne ju zbúrali, aby uvoľnila miesto modernizovanej železnici. Mesto Trenčín tak bolo bez letného kúpaliska tri sezóny. Trenčania využívali služby prírodného kúpaliska v časti Opatová, kde mesto zabezpečovalo kyvadlovú dopravu.