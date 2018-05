Rybníček: Rekonštrukcia námestia je najväčším zásahom od 12. storočia

Otvorenie Mierového námestia po rekonštrukcii v Trenčíne v sobotu 19. mája 2018. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 19. mája (TASR) – Po viac ako roku prác začalo v sobotu slúžiť Trenčanom a návštevníkom mesta zrekonštruované Mierové námestie. Samospráva do rekonštrukcie investovala takmer 3,2 milióna eur. Najväčšia a najvýznamnejšia mestská investičná akcia dala námestiu novú tvár, no napriek tomu zachovala jedinečnú atmosféru.povedal primátor Trenčína Richard Rybníček.doplnil.Podľa riaditeľa zhotoviteľskej spoločnosti Cesty Nitra Juraja Servu na námestí sú rozšírené chodníky, celé je bezbariérové, má nové pódium z tropického dreva, nové lavičky, odpadové koše, cyklostojany pre 62 bicyklov.skonštatoval Serva.Okrem nápisu na hradnej skale bude rímsku minulosť Trenčína pripomínať aj nová bronzová fontána Marca Aurelia v centrálnom priestore námestia. Fontána predstavuje bronzovú misu s prepadávajúcou vodnou hladinou. Jej súčasťou je aj dvojitá bronzová zvlnená stena s korytom na vodu, ktorá padá do misy. Na zvlnenej ploche je rímskymi písmenami uvedený citát Marca Aurelia v slovenčine i latinčine - Pamätaj, že každý stráca len ten život, ktorý prežíva, a prežíva len ten, ktorý stráca.Autormi architektonického návrhu novej podoby Mierového námestia sú Ivan Wahla a Tomáš Rusín z brnianskeho ateliéru RAW.vyjadril sa Rusín.Súbežne s mestskou investičnou akciou obnovili správcovia na svoje náklady opotrebované inžinierske siete. Trenčianske vodárne a kanalizácie vymenili vyše 1200 metrov vodovodov a viac ako 650 metrov kanalizácie. Zrekonštruovali všetky prípojky. Plynári obnovili asi 1300 metrov plynárenských zariadení. Svoje siete zrekonštruovala i Západoslovenská distribučná. Spolu s investíciou mesta sa tak do rekonštrukcie námestia investovalo takmer päť miliónov eur.