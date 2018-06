Ryby mohli podľa rybára uhynúť aj pre nedostatok kyslíka

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 12. júna (TASR) – Bratislavská Vrakuňa naďalej pátra, či došlo ku kontaminácii vody v Malom Dunaji a prečo v tejto rieke uhynulo množstvo rýb. Starosta mestskej časti Martin Kuruc tvrdí, že možných zdrojov znečistenia je viacero, preto požiadal Okresný úrad Bratislava a Slovenskú inšpekciu životného prostredia, aby tento stav prešetrili.Predseda Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Bratislava II Tibor Dányi tvrdí, že jedna vec je znečistenie a druhá nedostatok kyslíka vo vode.povedal pre TASR. Takýto úhyn rýb podľa jeho slov v Malom Dunaji nie je prvý. Ako tvrdí, deje sa to najmä po prívalovom daždi. Taký bol v Bratislave aj v stredu (6.6.).spresnil Dányi. Voda, ktorá ide z ČOV, má podľa jeho slov menší obsah kyslíka a keď sa dostane vo zvýšenom objeme do rieky, spôsobí, že ryby môžu uhynúť.podotkol.Zároveň odmieta tvrdenia, že k úhynu rýb malo dôjsť len v okolí Tomášova. Úhyn je len tu najviac viditeľný, lebo na rieke v blízkosti obce sa nachádza zdrž.skonštatoval Dányi.Zdrojov možného znečistenia Malého Dunaja a dôvodov, prečo uhynuli v rieke ryby, je podľa starostu Vrakune viacero. Priamo v mestskej časti sa podľa neho nachádza odľahčovacia nádrž, odkiaľ mohlo minulý týždeň po prívalových dažďoch dôjsť k odľahčeniu kanalizačných zariadení.povedal. Bratislavskú vodárenskú spoločnosť (BVS), ktorá prevádzkuje vo Vrakuni ČOV, preto požiadal, aby vyvrátila, alebo potvrdila, či ide o toxické látky z ich čistiarne.Starosta si bol pozrieť v pondelok (11.6.) aj v utorok brehy Malého Dunaja a videl tam niekoľko áut, ktoré sa zaoberajú čistením kanalizácii, ktoré podľa neho v tejto lokalite nemajú čo robiť.podotkol Kuruc.BVS pre TASR uviedla, že z jej strany neboli do vodného toku Malý Dunaj vypustené fekálie a ČOV bola prevádzkovaná v súlade s prevádzkovým a manipulačným poriadkom i vodoprávnym rozhodnutím.