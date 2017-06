Rýchlik nedobrzdil na konci slepej koľaje, zranilo sa 17 ľudí

Ilustračné foto Foto: www.facebook.com Foto: www.facebook.com

Praha 5. júna (TASR) - Zranenia 17 ľudí si vyžiadala dnes železničná nehoda v moravskom Přerove, kde rýchlik spoločnosti Leo Express nabehol do zarážadla na konci slepej koľaje. Príčinou kolízie bola zrejme nevoľnosť strojvodcu, informoval spravodajský server Novinky.cz.Vlak prichádzajúci do stanice Přerov havaroval o 5.54 h, pričom utrpelo zranenia 15 cestujúcich a dvaja stevardi. V súprave sa v tom čase nachádzalo približne 100 ľudí, uviedol pre denník Právo hovorca hasičov a záchrannej služby Zdeněk Hošák.Polícia predbežne odhadla škodu na päť miliónov českých korún (190.000 eur), podľa českej Dráhovej inšpekcie však môže dosiahnuť až 20 miliónov korún (760.000 eur).Zranenia osôb, ktoré previezli do nemocníc v Přerove a Olomouci, hovorca charakterizoval ako ľahké, pričom v dvoch prípadoch je "podozrenie na zlomeniny", informovali Novinky.cz.