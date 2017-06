RYTMUS a ONYX sú headlinermi The Legits Blast 2017

Foto: The Legits Blast/Vladimir Lorinc Foto: The Legits Blast/Vladimir Lorinc

Banská Bystrica 28. júna (OTS) - Posledný júlový víkend bude na streche Europa Shopping Center v Banskej Bystrici patriť tanečníkom z viac ako 70 krajín sveta. V sobotu 29. júla 2017 sa festival ponesie najmä na hudobnej vlne.Nadupaný hudobný line up začne už od otvorenia festivalových brán na Orange Music Live Open Air Stagei. Počas popoludnia sa predstavia PJ & DJ FunkDat, Vec, Tono S., Škrupo, Joe Trendy, Supa, Jožis Engerer, český raper Vladimir 518, kráľ slovenského hip hopu Rytmus a americký raper R. A. the Rugged Man. Vyvrcholením hudobného zážitku bude vystúpenie hlavnej hviezdy – legendárneho rapového zoskupenia ONYX zo Spojených štátov amerických.Kým vlaňajšiemu hudobnému pódiu dominoval Majk Spirit a Američania The Beatnuts, tento rok príde po prvý raz na festival koncertovať Rytmus. Hlavnou zahraničnou hviezdou je ONYX z newyorského Queensu, ktorých hudbu ste mohli počuť vo filmoch ako 8 mílľa, Kto hulí, ten umí (How high) či v televíznych seriáloch The Cleveland Show a Tosh.0.,“ hovorí, jeden z organizátorov festivalu, ktorý má v tanečnej a hudobnej komunite výrazné meno. Festival má dobré referencie a je preslávený výbornou atmosférou, vďaka ktorej nie je problém prilákať do Banskej Bystrice aj veľké hviezdy.ONYX video klipy nájdete tu:Po úspešnej premiére zimnej edície The Legits Blast v Prahe prichádza tradičná letná verzia, ktorá sa v Banskej Bystrici bude konať už po ôsmy raz. „,“ hovorí primátor mesta Banská BystricaThe Legits Blast predstavuje neobyčajný festival, v ktorom sa v harmónii mieša hudba, tanec a životný štýl účastníkov.Vlani sa na festivale zúčastnili stovky umelcov zo 72 krajín sveta a ich neuveriteľné výkony, ako aj hudobný program prilákali vyše 3 200 návštevníkov. Spomedzi najväčších tanečných hviezd v júli do Banskej Bystrice pricestujú Thesis, úradujúci majster sveta v breaku a Jesse CASPER Brown, ktorý hral vo viacerých hollywoodskych filmoch, ako napr. Kickin’ it Old Skool a Step Up. Casper sa môže taktiež pochváliť spoluprácou s hviezdami ako Avril Lavigne, Justin Bieber a Limp Bizkit.Moderátorom pripravovaného ročníka bude Američan Ivan „Urban Action Figure“, ktorý je predovšetkým známy z americkej talent show a svojimi saltami priamo do obecenstva. Elektrizujúce a dych vyrážajúce tanečné súboje budú prebiehať v piatok 28. 7. a v sobotu 29. 7., súčasťou festivalu je svetový šampionát v breaku Outbreak Europe (v kategóriách 1vs1, 2vs2, ženy 1vs1 a kids battle 2vs2), nedeľnajšie Rep Your Country predstavuje unikátny šampionát národných tímov v breaku. Kým preliminačné bitky národov budú prebiehať v átriu nákupného centra, battle Top 16 krajín sa uskutoční na hornom parkovisku Europa SC.Atmosféru posledného ročníka najlepšie zachytáva toto video:Predpredaj lístkov tu: https://goo.gl/47RsWl Viac info o podujatí nájdete tu