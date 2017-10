Rytmus o Body the Exhibition: Neváhajte a príďte, treba mať rozhľad

Foto: JVS Group Foto: JVS Group

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. októbra (OTS) - V sprievode kamaráta-lekára si pozorne prešiel každú galériu a pýtal sa aj prítomných medikov. Neváhal si vyskúšať resuscitáciu a masáž srdca na vystavenej figuríne, či nahmatať hrčku nádoru na prsníkových trenažéroch. „,“ povedal po prehliadke.Celý rozhovor s Rytmusom si pozrite tu:Okrem toho sa slovenský raper dozvedel, aký je rozdiel medzi slepým črevom a apendixom, ako funguje obehový systém žíl a tepien, avšak najsilnejšie precítil galériu embryí a plodov a prsníkový trenažér. „.“ dodalMinulý týždeň navštívila výstavu tiež slovenská moderátorka Marianna Ďurianová v sprievode známeho kardiochirurga profesora Viliama Fischera, vďaka čomu bola obohatená o maximálne odborný a presný výklad k jednotlivým exponátom. Sama po prehliadke skonštatovala, že každý z nás by sa mal zaujímať a starať o svoje telo a predchádzať tak nečakaným chorobám.Celý rozhovor s moderátorkou si vypočujte tu:Taktiež Silvia Šuvadová, Peter Sklár, Ibrahim Maiga, či speváčka Brigita Szelidová Čikoš boli výstavou unesení. „,“ komentuje výstavu herec. Spirituálne založená herečka Silvia Šuvadová zas vyzdvihuje uvedomenie si spojenia duše a tela do tých najmenších detailov.Výstava Body The Exhibition otvára svoje brány už niekoľko týždňov. Je ojedinelá svojou veľkosťou a počtom exponátov. Vyškolení medici svojimi vedomosťami a výkladom oboznamujú mnohých návštevníkov o každom exponáte, naživo ukážu, kde sa nachádza detská žľaza, ako funguje mozog, akým spôsobom sa používajú endoprotézy a iné praktické veci, napríklad vznik bolestí chrbtice, či názornú ukážku prvej pomoci.Výstava je otvorená každý deň od 9:00 do 20:00. Viac informácií nájdete na webstránke www.bodyexhibition.sk