Rytmus so symfonickým orchestrom pridávajú druhý koncert

Rytmus Foto: TASR/Tomáš Halász Rytmus Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 11. septembra (TASR) - Pripravovaný koncert Rytmusa so symfonickým orchestrom vyvolal nevšedný záujem. Ten je tak veľký, že jeden nestačí. Tri a pol mesiaca pred týmto špeciálnym vianočným eventom je totiž vypredaných 90 percent lístkov. Organizátori sa preto rozhodli vyjsť v ústrety fanúšikom a pridať ešte jeden koncert. Oba koncerty budú 26. decembra v Incheba Expo Aréne, pridaný koncert však v skoršom čase, už o 16.30 h. Ten druhý, pôvodný, začne o 21. hodine.„Potvrdzuje sa, že sme spravili správny krok v správnom bode mojej kariéry. Tento projekt som mal v hlave už niekoľko rokov dozadu, ale oplatilo sa byť trpezlivý. Úprimne sa z toho teším,“ vraví Patrik „Rytmus“ Vrbovský.„Bolo pre nás neuveriteľným zistením, aký je dopyt po tomto koncerte. Mať skoro vypredané tri a pol mesiaca pred koncertom je krásny pocit. No zároveň sme si uvedomili, že jedným koncertom dopyt ľudí neuspokojíme a preto pridávame ďalší,“ dodáva riaditeľ organizátorskej agentúry Evency Marko Šebesta.„Ukazuje sa, že Patrikovo publikum je už dospelé a chce ho vidieť v rovine, v akej ho doteraz nepoznalo. Pochopte, značná čas jeho fanúšikov sú dnes už otcovia a žijú rodinný život. Dospeli spolu s ním a chodiť na koncerty do klubov a stretávať sa s mladšou generáciou im nie je veľmi po chuti,“ dodáva Šebesta.Rytmusove najväčšie hity pre tento projekt upravoval klavirista, skladateľ a aranžér Ľuboš Šrámek. Projekt bude režírovať uznávaný Pavol Hudák. Aj tieto mená sú zárukou, že tento Rytmusov špeciálny vianočný darček bude niečím, čo Slovensko ešte nezažilo.Vstupenky sú len na sedenie, k dostaniu sú v sieti Ticketportal.sk. TASR informovala PR manažérka agentúry Propaganda House Eva Sládková.