Ryžovanie zlata si v Zámutove vyskúšali 40 zlatokopi

Na snímke súťaž v ryžovaní zlata v areáli penziónu Opalex v Zámutove. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zámutov 2. septembra (TASR) – Svoju zručnosť dnes do obce Zámutov vo Vranovskom okrese prišli ukázať 40 zlatokopi. Konal sa tu už 18. ročník súťaže v ryžovaní zlata, ktorého história siaha do Zlatej Bane neďaleko Prešova.Podľa slov riaditeľa súťaže Dušana Demčáka ide o tradičné podujatie v Slanských vrchoch. Prvýkrát sa koná na Zemplíne. Oficiálne sú v nej štyri kategórie.vysvetlil princíp pre TASR s tým, že následne vojde do pripraveného priestoru, takzvaného claimu, kde sa zlato ryžuje.Súťaží sa na čas. Zlatokop by mal nájsť taký počet zlatiniek, aký mu bol daný.spresnil riaditeľ. Následne sa vytvorí poradie.Myšlienka súťaže vznikla pred 18 rokmi v obci Zlatá Baňa, kde sa kedysi reálne zlato ťažilo. Slanské vrchy sú totiž podľa Demčáka známe prítomnosťou tohto vzácneho kovu. Skupina nadšencov mala veľký záujem o to, aby sa súťaž uskutočnila aj na tzv. zámutovskej strane. Podľa jeho ďalších slov sa realizuje na celoslovenskej, ale aj európskej či celosvetovej úrovni.Pre všetkých účastníkov organizátori pripravili aj sprievodné podujatia.uzavrel.