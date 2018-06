S&P: Prípadná obchodná vojna výrazne spomalí rast globálnej ekonomiky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 4. júna (TASR) - Clá môžu spomaliť tempo rastu svetovej ekonomiky viac než o štvrtinu, myslí si hlavný ekonóm S&P Global Paul Gruenwald. Ak colné hrozby eskalujú do obchodnej vojny, tempo expanzie globálneho hrubého domáceho produktu (HDP) môže klesnúť približne o 1 percentuálny bod, uviedol v pondelok Gruenwald. Dodal, že zrejme nepríde ku globálnej recesii, ale rast sa bude pohybovať už nie nad tromi percentami, ale len nad dvomi.Vlani globálny HDP stúpol o 3,7 % a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) očakáva sa, že v tomto roku sa zvýši o 3,8 % a v roku 2019 o 3,9 %. Tempo sa tak blíži k 4 %, ktoré dosiahlo pred finančnou krízou, a trvalo takmer dekádu, kým sa svetová ekonomika opäť rozbehla a rýchlosť jej rastu sa dostala až na túto úroveň.Prognózy OECD a Medzinárodného menového fondu (MMF) sú optimistické ohľadom vývoja svetovej ekonomiky. Avšak obe inštitúcie uviedli obchodnú vojnu ako veľké riziko ohrozujúce stále pozitívne vyhliadky globálneho hospodárstva.Gruenwald priznal, že zatiaľ majú obchodné hrozby relatívne slabý negatívny vplyv na trh a svetovú ekonomiku. Upozornil však na sekundárne vplyvy, keďže zhoršenie nálady spôsobí, že ľudia, rovnako ako firmy budú menej míňať, čo trhy zatiaľ neberú do úvahy.