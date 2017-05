S. BAJANÍK: Štefánik presvedčil svet, že Slováci sú samostatný národ

Na snímke pamätník M. R. Štefánika na nábreží Dunaja v Bratislave. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Ivanka pri Dunaji/Bratislava 4. mája (TASR) - Najväčšia zásluha Milana Rastislava Štefánika bola v tom, že presvedčil Západ a Východ, že sme jeden samostatný národ s vlastnou identitou, dejinami, koreňmi a fundamentom, ktorý musí byť akceptovaný ako bežný a rovnocenný partner. Na dnešnej pietnej spomienke pri príležitosti výročia smrti M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji to vyhlásil predseda Miestneho odboru Matice Slovenskej v Dunajskej Lužnej Stanislav Bajaník.povedal Bajaník. Pripomenul, že Štefánik bol medzi tými, ktorí už v roku 1914 na ruskom fronte požadovali vznik Československej republiky, v ktorej by Slovensko malo autonómne postavenie. Bajaník vyjadril presvedčenie, že vďaka takýmto pietnym spomienkam funguje Štefánikova osobnosť, svetová osobnosť Slováka, Slovana, Európana a vedca v povedomí mladých ľudí nielen ako súčasť školských osnov. Budú si pamätať príchod na pietne miesta, na ktoré v budúcnosti opäť zavítajú.Podľa štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR Róberta Ondrejcsáka zasvätil Štefánik celý svoj život snahe o dosiahnutie samostatnosti slovenského národa a celé roky na tento cieľ sústreďoval svoju prácu.dodal Ondrejcsák.Pietna spomienka bola záverečným bodom programu Vlasteneckej pochôdzky po slovenskom juhu po štefánikovských stopách Šamorín – Dunajská Lužná – Ivanka pri Dunaji. Okrem jej účastníkov sa spomienky zúčastnili a vence k mohyle položili aj srbský veľvyslanec na Slovensku Šani Dermaku, zástupcovia talianskeho a francúzskeho veľvyslanectva, ministerstiev SR, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, starosta Ivanky pri Dunaji Ivan Schreiner, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský a ďalší hostia.Milan Rastislav Štefánik bol slovenský politik, diplomat, vojak, vedec. Zohral kľúčovú úlohu pri formovaní česko-slovenského zahraničného odboja a založení prvej Československej republiky. Zomrel pri návrate do vlasti 4. mája 1919, keď sa jeho lietadlo náhle zrútilo neďaleko Ivanky pri Dunaji. V roku 1923 bola na tomto mieste postavená mohyla v tvare pyramídy podľa projektu architekta Dušana Jurkoviča.