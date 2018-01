S. Bannon pred veľkú porotu asi nepôjde

Na archívnej snímke Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. januára (TASR) - Bývalý hlavný stratég Bieleho domu a niekdajší šéf predvolebnej kampane súčasného amerického prezidenta Stephen Bannon odmietol v noci na stredu odpovedať na celý rad otázok, ktoré dostal na zhruba desaťhodinovom neverejnom vypočúvaní pred výborom Snemovne reprezentantov na kontrolu tajných služieb. Zmienený výbor skúma podozrenia, že volebný štáb prezidenta Donalda Trumpa mal v čase predvolebnej kampane v roku 2016 kontakty s predstaviteľmi Ruska.Demokratický kongresman v tomto výbore Adam Schiff sa podľa spravodajskej stanice BBC domnieva, že Bannon dostal priamo z Bieleho domu inštrukciu, aby mlčal. Schiff uviedol, že Bannonov právny zástupca William Burck sa odvolal na tzv. výkonné privilégium, ktoré prezidentovi umožňuje nezverejniť určité informácie.Schiff ďalej povedal, že Bannon odmietol odpovedať na otázky týkajúce sa jeho pôsobenia v Bielom dome či obdobia, keď preberala moc nová vláda.uviedol podľa televízie CNN aj Jim Himes, ďalší demokrat v tomto výbore.Výbor Bannona následne predvolal na ďalšie vypočúvanie.povedala hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová v reakcii na otázku, či Biely dom bývalému stratégovi nariadil, aby na určité otázky neodpovedal. Dodala však, že Kongres musel pred získaním dôverných materiálov najprv komunikovať s Bielym domom.Denník The New York Times (NYT) ešte v utorok informoval, že Bannon dostal predvolanie na výsluch pred tzv. veľkou porotou, a to v rámci separátneho vyšetrovania údajného zasahovania Ruska do volieb v USA, ktoré vedie špeciálny prokurátor Robert Mueller.Podľa dobre informovaných zdrojov stanice CNN však Bannon s Muellerom dosiahol dohodu, na základe ktorej nebude musieť pred veľkú porotu predstúpiť a vypočúvať ho namiesto nej bude Mueller a jeho tím. Termín tohto výsluchu doposiaľ nie je známy, no očakáva sa, že Bannon bude so špeciálnym prokurátorom spolupracovať. Bannonov obhajca zároveň podľa zdrojov CNN v utorok povedal, že jeho klient neuplatní výkonné právo a na otázky Muellera a jeho tímu bude odpovedať.