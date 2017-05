S elektronizáciou úradov pomôže SR jeden z otcov e-Estónska T. Kotka

Na archívnej snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Tallinn 15. mája (TASR) – Pri elektronizácii verejnej správy a zlepšovaní služieb štátu bude Slovensku radiť tvorca myšlienky digitálneho Estónska Taavi Kotka. V estónskom Tallinne sa s ním na tom dnes dohodol podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD). Vicepremiér je na viacdňovej pracovnej návšteve Estónska a Fínska.Pellegriniho úrad, ktorý informatizáciu zastrešuje, bude s Kotkom na oficiálnej báze spolupracovať pri ďalšom rozvoji e-Governmentu.povedal podpredseda vlády po stretnutí.Pellegrini si počas prvého dňa pracovnej návštevy Estónska pozrel showroom elektronizácie služieb verejnej správy krajiny, ktorá patrí v tomto smere medzi lídrov. Slovensko podľa neho už tiež urobilo obrovský kus práce a prostriedky, ktoré boli do informatizácie investované, pomohli vybudovať robustné systémy v pozadí, aké potrebuje aj Estónsko.uviedol vicepremiér s tým, že Slovensko by si z Estónska malo vziať inšpiráciu a nevymýšľať vymyslené.Estónsko už pred niekoľkými rokmi zaviedlo voľby cez internet a tento spôsob hlasovania využíva asi tretina občanov. Podľa Pellegriniho je to skôr spoločenská a politická ako technická otázka.konštatoval.Estónci môžu 99 % všetkých služieb vybaviť cez internet. Jednou z nich je v rámci elektronického zdravotníctva možnosť predpísania liekov na diaľku. U lekára si ich objednajú telefonicky alebo e-mailom a v lekárni si ich vyzdvihnú na základe občianskeho preukazu.zdôraznil Pellegrini. Podobne by to malo fungovať aj na Slovensku vďaka projektu e-Health.Podpredseda vlády poukázal na to, že ľudia v skutočnosti využívajú elektronizáciu hlavne v oblasti zdravotníctva či dopravy a oveľa menej vo vzťahu k štátu, čo pochopili aj predstavitelia Estónska.avizoval.