S. Fitzek prináša v Balíku šialený príbeh, hrôzu a napätie

Bratislava 1. novembra (TASR) - Slovenský knižný trh spestrila novinka s názvom Balík. V knihe Sebastiana Fitzeka, najpredávanejšieho autora psychotrilerov v Nemecku, nájdu čitatelia šialený príbeh, hrôzu a napätie až do samého konca.Fitzekove diela preložili do dvadsiatich piatich jazykov a stali sa predlohou medzinárodných filmových a divadelných spracovaní. Každý nový príbeh vyvoláva medzi čitateľmi zúrivé polemiky a dohady, či nové dielo je lepšie ako predošlé, alebo či je vôbec najlepšie.V knihe Balík prináša príbeh Emmy, ktorá si prešla skutočným martýriom. Stala sa obeťou "Holiča", chorého vraha, ktorý svojim obetiam oholí hlavu a potom ich znásilní a zabije. Emmu páchateľ ušetril, no ona si to nevie vysvetliť. V hĺbke duše je presvedčená, že si po ňu príde. Uväznená vo svojom dome prežíva peklo a nikomu neverí. Vo svojej blízkosti strpí iba svojho muža a verného psa. Jedného dňa ju poštár poprosí, aby prevzala balíček pre suseda, o ktorom nikdy nepočula, hoci všetkých nablízku pozná. Už aj tak napínavý dej dostáva nový rozmer.Vhodne zvolená rola psychiatričky čitateľov hneď vtiahne do príbehu. Hoci si Emma uvedomuje, ako sa s ňou podvedomie zahráva, nevie sa ubrániť panickému strachu. Jej hrôza je taká intenzívna, že sa prenáša aj na čitateľa, takže je pre neho ťažké rozoznať realitu od predstáv. Množstvo indícií ho navyše zavádza na falošnú stopu a rozuzlenie mu doslova vyrazí dych.uviedla pre TASR Lucia Mládeková z vydavateľstva Tatran k novému titulu Balík, ktorý má pridanú hodnotu aj vo výtvarnom stvárnení.Sebastian Fitzek (1971) je úspešný nemecký autor psychotrilerov. Vyštudoval právo a po promócii pracoval ako redaktor v rádiu a televízii. Jeho debut Terapia (Die Therapie) vyšiel v roku 2006 a razom sa stal bestsellerom. Nositeľ Ceny Friedricha Glausera má na konte množstvo úspešných titulov. Sám priznáva, že je workoholik a veľmi komunikatívny človek. Rád chodí na čítačky a neustále je online. S rodinou žije v Berlíne.