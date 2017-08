S. Fraser: Británia nezačala rokovania o brexite práve najlepšie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 7. augusta (TASR) - Spojené kráľovstvo nezačalo rokovania s Bruselom o vystúpení z Európskej únie práve najlepšie. Dôvodom sú nezhody vo vnútri vlády premiérky Theresy Mayovej. Uviedol to podľa tlačovej agentúry Reuters bývalý popredný britský diplomat Simon Fraser, ktorý má pracovné skúsenosti aj z prostredia Európskej komisie.Fraser, ktorý bol do roku 2015 najvyššie postaveným štátnym úradníkom na ministerstve zahraničných vecí a vedúcim Diplomatického zboru Spojeného kráľovstva, sa domnieva, že britská vláda by mala pri rokovaniach s EÚ prezentovať jasnejšie pozície.Reuters pripomína, že po tom ako premiérka Mayová stratila po júnových voľbách parlamentnú väčšinu, sa medzi členmi jej kabinetu začali spory o rôznych podobách brexitu, vrátane toho, či sloboda pohybu občanov krajín EÚ bude zaručená alebo zrušená po roku 2019, keď Británia plánuje opustiť Úniu.povedal Fraser pre rozhlasovú stanicu BBC. Fraser pozná optiku Bruselu. V období rokov 2004-2008 bol ako diplomat pridelený Európskej komisii, kde pôsobil ako šéf kabinetu u eurokomisára pre obchod Petera Mandelsona.Fraser, ktorý po odchode z diplomacie pôsobí ako poradca v záležitostiach pre brexit, upozornil, že Londýn okrem zmienky o úprave práv občanov krajín EÚ zatiaľ nepriniesol veľa vecí na rokovací stôl.zdôraznil Fraser.Podľa Reuters sa na júlovom kole rokovaní o brexite sa medzi vyjednávačmi z oboch strán dosiahlo len málo kompromisov v dôležitých otázkach ako je ochrana práv občanov krajanov a plnenie finančných záväzkov Londýna voči EÚ.Britská vláda by mala do konca tohto týždňa zverejniť viacero svojich "pozičných dokumentov" k brexitu, vrátane návrhov o budúcich colných vzťahoch s EÚ a hraničnom režime medzi Írskom a Severným Írskom.