S. Gabriel: Vojnové reparácie v Poľsku sú vyriešené

Šéf nemeckej diplomacie Sigmar Gabriel, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 17. januára (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel navrhol v stredu zriadenie expertnej skupiny, ktorá by sa zaoberala výzvami zo strany niektorých poľských nacionalistických politikov, že Varšava by mala dostať od Berlína reparácie za druhú svetovú vojnu. Informovala o tom agentúra AP.Gabriel však na stretnutí s poľským ministrom zahraničných vecí Jacekom Czaputowiczom dal tiež jasne najavo, že podľa medzinárodného práva a bilaterálnych zmlúv medzi oboma krajinami je otázka reparácií už dlho uzavretá.Czaputowicz uviedol, že je otvorený myšlienke, že celú záležitosť preskúmajú odborníci. Zdôraznil, že verejná diskusia o reparáciách je v Poľsku dôležitá a touto témou sa treba zaoberaťObaja politici sa zhodli na tom, že úzke nemecko-poľské vzťahy sú dôležité pre obe krajiny i pre Európsku úniu.Šéf nemeckej diplomacie tiež uvítal snahy poľskej vlády vysvetliť svoj postoj ku kontroverzným zmenám v súdnom systéme.povedal Gabriel.Varšava sa dostala do bezprecedentného konfliktu s lídrami EÚ, podľa ktorých súčasná súdna reforma v Poľsku odporuje základným hodnotám Únie. Európska komisia preto iniciovala voči Poľsku konanie na základe článku 7 Zmluvy o EÚ, ktoré by v krajnom prípade mohlo viesť k zbaveniu hlasovacích práv tejto krajiny v Rade EÚ.