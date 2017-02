S Grahamom Taylorom sa prišiel naposledy rozlúčiť aj Sir Alex Ferguson

Na archívnej snímke zosnulý Graham Taylor.

Foto: TASR/APLondýn 1. februára (TASR) - V stredu sa konala posledná rozlúčka s bývalým trénerom anglickej futbalovej reprezentácie Grahamom Taylorom, ktorý zomrel 12. januára vo veku 72 rokov na infarkt.S Taylorom sa prišli do kostola sv. Márie vo Watforde rozlúčiť viacerí jeho bývalí zverenci a kolegovia, medzi ktorými nechýbali John Barnes, Luther Blissett či legendárny Sir Alex Ferguson.Taylor viedol národný tím Anglicka od roku 1990. Postúpil s ním na majstrovstvá Európy 1992, no tam jeho zverenci skončili už v základnej skupine. Vlnu kritiky si potom vyslúžil po neúspešnej kvalifikácii na MS 1994 a pri reprezentačnom kormidle skončil.Taylor predtým v Anglicku žal úspechy na klubovom poli. Watford vytiahol zo štvrtej ligy až do najvyššej súťaže, do finále Pohára FA i do pohárovej Európy. Neskôr postúpil z druhej ligy medzi anglickú elitu aj s Aston Villou a v roku 1990 ju priviedol k druhému miestu v tabuľke. Trénoval aj Lincoln City a Wolverhampton Wanderers. Po ukončení trénerskej dráhy pôsobil aj vo funkcii prezidenta Watfordu.