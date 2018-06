Š. HARABIN PODAL V KAUZE MAFIÁNSKYCH VRÁŽD VIACERO TRESTNÝCH OZNÁMENÍ

Na snímke sudca Štefan Harabin. Foto: TASR - Michal Svítok Na snímke sudca Štefan Harabin. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 12. júna (TASR) - Člen trojčlenného senátu Najvyššieho súdu (NS) SR Štefan Harabin podal v utorok v kauze mafiánskych vrážd, z ktorých je obžalovaný Róbert L., alias Kýbel, viacero trestných oznámení.Trestné oznámenia podáva napríklad na senát NS SR, prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku a okrem iného aj na predsedníčku NS SR Danielu Švecovú. Podľa Harabina senát, ktorý rozhoduje vo veci Kýbla, je nezákonný."Predsedníčka NS SR Daniela Švecová sa momentálne k veci vyjadrovať nebude vzhľadom na to, že nedisponuje dostatočným množstvom informácií k tejto veci. Po oboznámení sa k veci vyjadrí," povedala pre TASR hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.Dozorujúci prokurátor ÚŠP pre TASR uviedol, že na Harabina reagovať nebude. To dovtedy, dokiaľ vo veci nebude rozhodnuté. Hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková rovnako uviedla, že tento súd sa nebude vyjadrovať.Podľa Harabina by mal začať vo veci konať ex offo generálny prokurátor Jaromír Čižnár.