S Hontianskou parádou sú ľudia spokojní

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hrušov 14. augusta (TASR) - Uvítací príhovor starostu Hrušova Pavla Bendíka v miestnom rozhlase otvorí v piatok 18. augusta o 15. h 22. ročník folklórneho festivalu Hontianska paráda. Prehliadka je najväčším podujatím tradičnej ľudovej kultúry v hontianskom regióne.Podľa pracovníčky Obecného úradu v Hrušove Márie Augustínovej štruktúra programu sa už niekoľko rokov nemení. Program je rozdelený na štyri časti - život na lazoch, remeselníci, hontianske dvory a scénické programy. Život na lazoch priblížia živé ukážky ručnej žatvy, mlátenia obilia, pečenia chleba v kamenných peciach.Podľa organizátorov veľkým lákadlom sú tak ako každý rok hontianske dvory. Tento rok ich bude 15. K nim pribudne päť dvorov a pivníc a dva stánky s ochutnávkou veľkokrtíšskych vín.Zaujímavé budú aj výstavy. Prezentovať sa bude šatnica a vydavateľstvo Matice slovenskej, tradičný ornament a odev a stabiláky zo zbierky A. Matušova či historická hasičská technika.Scénické programy v amfiteátri budú najmä ukážkou folkloristov z Hontu, ale predstavia sa aj interpreti z iných regiónov Slovenska, ale aj Česka a Srbska. V piatok večer bude mať reprezentačný koncert súbor PUĽS z Prešova.V sobotu bude pódium v amfiteátri patriť najprv hosťujúcim folklórnym kolektívom, potom detským folklórnym súborom z Banskobystrického kraja, vyvrcholením bude zvykoslovné pásmo kolektívov z Hontu s názvom Od Silvestra do fašiangov a program kolektívov a sólistov z Horehronia nazvaný Obrazy z vrch Hrona.Na prvý ročník Hontianskej parády pred 21 rokmi prišlo do dediny v strede Krupinskej vrchoviny len pár stoviek ľudí, dnes je to doslova celé Slovensko a tiež mnoho turistov najmä z Maďarska, Česka, Francúzska, Nemecka, Rakúska či dokonca z Japonska. Organizátori evidujú každý rok okolo 20.000 návštevníkov.