S jarnými prázdninami prichádzajú aj úrazy, zlomeniny neopravujte sami

Ilustračné foto. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. februára (TASR) - Nadchádzajúce jarné prázdniny bývajú nielen časom lyžovačiek, ale aj zvýšeného počtu úrazov. Záchranári počas nich ošetria stovky ľudí, najčastejšie pre úrazy hlavy.hovorí hlavný tréner Falck Academy Miroslav Nagy, ktorý vyučuje prvú pomoc.V prípade úrazu treba pacienta prehliadnuť a zistiť, či je pri vedomí.priblížil Nagy.Ak je pacient pri vedomí a dýcha, pri druhotnom vyšetrení treba hľadať krvácania a možné vonkajšie zranenia.ozrejmil prvú pomoc v takomto prípade Nagy.Pokiaľ dôjde k zlomeniu končatiny, netreba sa snažiť o jej vrátenie do pôvodného stavu. Zranenému to môže ešte viac ublížiť.vysvetlil Nagy. Rovnako poranené koleno je dobré zafixovať, tak ako pri zlomenine.Aj keď si mnohí lyžiari chránia hlavu prilbou a pre deti do 15 rokov je zo zákona povinná, úrazy hlavy na svahu stále nie sú výnimočné.zdôraznil Nagy.Pri páde môže dôjsť aj k vyrazeniu dychu, čo môže spôsobiť paniku pacienta.doplnil Nagy.Pokiaľ dôjde ku krvácaniu z nosa, treba postihnutého posadiť do predklonu, hlava sa nezakláňa.zhrnul Nagy.