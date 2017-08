S. KISĽAK : Rozhovory s Flynnom boli korektné, týkali sa spolupráce

Bývalý ruský veľvyslanec v USA Sergej Kisľak Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 5. augusta (TASR) - Bývalý ruský veľvyslanec v USA Sergej Kisľak dnes ostro poprel obvinenia zo zasahovania do amerických prezidentských volieb, ktoré označil za absurdné a hanebné. Kisľak, ktorý sa len nedávno vrátil do Ruska, povedal v ruskej štátnej televízii Rossija 24, že si len plnil úlohu diplomata, keď sa stretol s členmi predvolebného tímu Donalda Trumpa.Kisľak zároveň povedal, že sa stretol tiež s predstaviteľmi predvolebného tímu Trumpovej demokratickej súperky o prezidentský úrad Hillary Clintonovej, konkrétne mená týchto ľudí však neuviedol.povedal v televízii bývalý veľvyslanec.Kisľakove kontakty s členmi predvolebného tímu amerického prezidenta Trumpa sú predmetom vyšetrovania amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) skúmajúceho možný zásah Ruska do vlaňajších prezidentských volieb v USA, priblížila agentúra AP.Kisľak dnes v televízii hovoril aj o svojich rozhovoroch s bývalým poradcom Trumpa pre národnú bezpečnosť Michaelom Flynnom. Ten bol zo svojho postu nútený odstúpiť vo februári po tom, čo vysvitlo, že klamal práve o svojich kontaktoch s bývalým ruským veľvyslancom.povedal na margo týchto konverzácií Kisľak, ktorý ukončil v júli svoje pôsobenie vo funkcii veľvyslanca vo Washingtone, avšak naďalej ostáva kľúčovou postavou okolo možného zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016.Kontakty s Kisľakom spôsobili okrem Flynna problémy aj americkému ministrovi spravodlivosti Jeffovi Sessionsovi, ktorý nastúpil do svojho úradu vo februári a o mesiac neskôr sa vzdal vedenia vyšetrovania ruského zasahovania do volieb, ktoré viedlo jeho ministerstvo. Urobil tak po tom, ako vyšli najavo jeho tajné schôdzky s Kisľakom, ktoré absolvoval ešte ako člen Trumpovho predvolebného tímu.