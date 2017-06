S Kotlebom si za stôl nesadnem, zdôraznil Kiska študentom a hovorili aj o korupcii a Rómoch

Prezident je dôveryhodnejší než Fico

O zlom stave nemocnice s primátorom

LEVICE 8. júna (WebNoviny.sk) – Protikorupčné pochody, Rómovia aj extrémisti boli témou štvrtkovej diskusie prezidenta Andreja Kisku so študentmi Strednej odbornej školy pedagogickej v Leviciach. Ako povedal Kiska v diskusii, boj s korupciou je beh na dlhú trať a aktuálne protikorupčné pochody si veľmi váži.„Pravidlo, že ryba smrdí od hlavy a že nevidíme, ako sa riešia veľké kauzy, sa potom prenáša do celej našej spoločnosti. Je potrebné počuť slušne a jasne povedaný názor spoločnosti,“ povedal. Zdôraznil, že dôvera v justíciu na Slovensku je najnižšia v celej Európskej únii, čo je vážny problém, ktorý treba riešiť.Prezident opätovne podčiarkol, že odmieta prijať predsedu Ľudovej strany Naše Slovensko Mariána Kotlebu. Ako povedal, za ten istý stôl, za ktorý si sadá s hrdinami Slovenského národného povstania, si nesadne s človekom, pre ktorého je povstanie najčiernejší deň nášho národa.„Nesadnem si za ten istý stôl s človekom, ktorý prehlási, že 70 000 Židov, ktorí boli odvlečení zo Slovenska za slovenského štátu, ho nezaujímajú, že je to národ židovský a my sme národ slovenský,“ povedal Kiska.Prezident sa vyjadril tiež k rómskej problematike, ktorá sa dotýka aj Levíc. Podľa neho ju treba riešiť predovšetkým vzdelaním a nie len represiou. „Rómov je na Slovensku skoro 10 percent, my sa nemôžeme schovávať, ale musíme začať tento problém riešiť,“ povedal.Dodal, že napriek tomu, že otvára aj nepopulárne témy a jeho vyjadrenia sa nie všetkým páčia, je dôveryhodnosť úradu prezidenta veľmi vysoká. „Je dvojnásobne vyššia ako dôveryhodnosť druhého najpopulárnejšieho politika, ktorého asi nemusím menovať,“ povedal Kiska, narážajúc na premiéra Roberta Fica.Prezident sa vrátil aj k téme migrantov a zdôraznil, že úlohou Slovenska ako úspešnej krajiny je pomôcť tým, ktorí to potrebujú, čo bol aj prípad asýrskych kresťanov, ktorých Slovensko prijalo. „Mali presne 2,5 hodiny na to, aby si zbalili veci a ušli, pokiaľ by tam zostali, zabili by ich,“ prízvukoval študentom Kiska. Zároveň niekoľkokrát vyzdvihol povolanie učiteľa ako najdôležitejšie pre spoločnosť a na Slovensku veľmi málo cenené.Kiska vo štvrtok rokoval na mestskom úrade s primátorom Štefanom Mišákom o aktuálnych problémoch Levíc, najmä o nedostatku parkovacích miest a zlom stave nemocnice, ktorá by si vyžadovala vysoké investície.„Ako aj v iných nemocniciach, tie najziskovejšie oblasti boli sprivatizované a nemocnica sa potýka s finančnými problémami. Je tu aj súkromná poliklinika, ktorá má podstatne väčšie limity na diagnostiku, napríklad na CT, a tak v štátnej nemocnici človek nemôže dostať vyšetrenie, ale v súkromnej ho, paradoxne, dostane,“ poukázal Kiska.Navštívil tiež závod spoločnosti ZF Slovakia, ktorá vyrába v levickom priemyselnom parku komponenty pre automobilový priemysel. Prezident vyzdvihol prínos priemyselného parku pre rozlohou najväčší slovenský okres Levice, vďaka ktorému tu výrazne klesla nezamestnanosť.„Som veľmi rád, že Levice patria medzi veľmi úspešné okresy. V roku 2003 tu bola 24-percentná nezamestnanosť, dnes je iba sedem percent. V priemyselnom parku je zamestnaných viac ako 3 000 ľudí a je veľmi diverzifikovaný z pohľadu výroby,“ povedal.