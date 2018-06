S. Kurz: Brusel by mal ísť príkladom členom EÚ a znížiť svoje náklady

Na snímke Sebastian Kurz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň/Berlín 5. júna (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz vyzýva Európsku úniu (EÚ), aby znížila náklady na riadenie bloku. Viedeň sa totiž pripravuje na prevzatie rotujúceho predsedníctva Únie na budúci mesiac. Informovali o tom nemecké noviny Die Welt.Rakúsko je jednou z krajín, ktoré sa postavili proti väčšiemu rozpočtu EÚ. Brusel by chcel dosiahnuť dohodu o rozpočte na roky 2021-2027 pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji budúceho roka.Die Welt v utorkovom vydaní citovali Kurza, podľa ktorého by mal ísť Brusel "príkladom a znížiť administratívne náklady". Navrhol, aby výkonná zložka Únie - Európska komisia - zredukovala počet svojich členov z 28 na 18, a to na "základe spravodlivého rotačného princípu", čím by sa stala efektívnejšou.Kurz taktiež obhajoval zrušenie jedného zo sídiel Európskeho parlamentu, ale uznal, že Francúzsko pravdepodobne nebude ochotné vzdať sa pozície Štrasburgu ako jedného zo sídiel EÚ.