S láskou Vincent je najlepší európsky animovaný film roka 2017

Bratislava 31. januára (TASR) - Program slovenských kín spestril držiteľ Európskej filmovej ceny 2017 za najlepší animovaný film a nominant na Oscara v kategórii Najlepší celovečerný animovaný film - S láskou Vincent. Poľsko-britské koprodukčné dielo režisérskej dvojice Dorota Kobiela a Hugh Welchman rozpráva príbeh Vincenta van Gogha, slávneho maliara holandského pôvodu. Na ručne kreslenom animovanom projekte spolupracovali umelci z celej Európy. Vznikal vo filmových štúdiách v Gdansku, Wroclavi a Aténach.Film venovaný jednému z najvplyvnejších maliarov histórie, prvý svojho druhu na svete, bol nakrútenú kombináciou hraného filmu a animácie originálnych olejomalieb. Presnejšie 66.960 originálnych olejomalieb vytvorených 125 umelcami z celého sveta podľa 94 pôvodných van Goghových diel. Slovami tvorcov, "rozložené obrazy by dokázali pokryť celý Londýn alebo Manhattan". Predlohou pre animované obrazy boli okrem malieb i hrané scény so skutočnými hercami. Scenár vznikol na základe 800 van Goghových listov adresovaných predovšetkým jeho bratovi. Príbeh vrcholí v júni 1890, kedy sa van Gogh lieči z depresií, postrelí sa do hrudníka a o dva dni neskôr, vo svojich 37 rokoch na následky zranenia umiera. Všetky okolnosti jeho smrti však neboli dodnes objasnené.Snímka má na svojom konte viacero diváckych cien z medzinárodných festivalov v Annecy, Sao Paule, Windsore, Vancouveri a belgickom Ostende. Získala cenu za najlepší celovečerný animovaný film na festivale v Šanghaji a Palm Springs, aj nominácie na cenu Annie Awards za najlepší nezávislý animovaný film, najlepšiu hudbu v animovanom filme pre Clinta Mansella a najlepší scenár animovaného filmu pre Kobielovú, Welchmana a Jaceka Dehnela.Úspech tejto snímky je odrazom tvrdej práce a vytrvalosti, od počiatočného zháňania financií až po precíznu prácu animátorov. Výsledkom je veľkolepé dielo 125 výtvarníkov, ktorých vybrali spomedzi 5000 uchádzačov z celého sveta. Režisér Hugh Welchman priznáva, že tvorcovia majú za sebou náročnú cestu:Do slovenských kín film uvádza od 25. januára Continental film. TASR informoval za distribučnú spoločnosť Emil Zvarík.