S. Lavrov: Američanmi vedená koalícia v Sýrii je nevítaným hosťom

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 20. septembra (TASR) - Rusko a Spojené štáty koordinujú realizáciu svojich plánov na znovudobytie sýrskych miest Rakka a Dajr az-Zaur od tzv. Islamského štátu, aby sa nenarušil spoločný cieľ boja proti terorizmu. Uviedol to v utorok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po rozhovore so svojím americkým náprotivkom Rexom Tillersonom na pôde Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, informovala dnes agentúra TASS.Ministri na schôdzke prebrali množstvo medzinárodných tém. Lavrov však konštatoval, že situácia v Sýrii bola stredobodom rozhovorov s Tillersonom.povedal šéf ruskej diplomacie.Lavrov zároveň potvrdil postoj Moskvy, že hoci Rusko berie na vedomie realitu prítomnosti Američanmi vedenej koalícii v Sýrii, napriek tomu ju považuje za "nevítaného hosťa".dodal Lavrov.