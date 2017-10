Foto: Červený kríž Foto: Červený kríž

Bratislava 5. októbra (OTS) - Prvé nepoužité farbičky, vlastná deka s obrázkovým vankúšom, spoločenská hra, kniha len tak pre radosť, či model srdca pre chlapčeka, ktorý sníva, že bude doktorom – to je len malý výber darčekov, ktoré terénni pracovníci Červeného kríža rozdali spolu s chýbajúcimi hygienickými potrebami v rodinách žijúcich na hranici chudoby. Detí túžiacich po pohodlí domova je na Slovensku stále veľa, preto Slovenský Červený kríž s partnermi opäť spúšťajú celonárodnú iniciatívu „S malou pomocou k veľkej radosti”. Kúpou vybraných produktov značiek P&G ako Pampers, Lenor, Ariel či Gillette, v ktoromkoľvek obchode Coop Jednota, zákazníci pomôžu Červenému krížu zabezpečiť starostlivosť pre deti po celom Slovensku. Iniciatíva potrvá až do 30. novembra 2017.Podľa údajov Štatistického úradu z EU SILC 2016 bolo rizikom chudoby ohrozených. Domácnosti s nezaopatrenými deťmi boli na Slovensku celkovo viac vystavené riziku chudoby (17,2 %) ako domácnosti bez nezaopatrených detí (7,2 %) – takmer dvojnásobne. Medziročne miera chudoby vzrástla v domácnostiach s nezaopatrenými deťmi o 1,5 percentuálneho bodu.“ hovorí, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.Kampaňchytila za srdce aj nastávajúcu maminu Dianu Hágerovú. „“ dodalaDo iniciatívy sa môže zapojiť každý, kto si zakúpi produkty Always, Oral-B, plienky Pampers, prípravky pre vlasovú starostlivosť Head & Shoulders a Pantene, prostriedky pre domácnosť Ariel, Bonux, Lenor, Jar či kozmetiku pre mužov Old Spice a Gillette od dnes až do 30. novembra v ktorejkoľvek predajni Coop Jednota. Z predaja uvedených značiek bude 1 % prostredníctvom Slovenského Červeného kríža venované na pomoc deťom po celom Slovensku.