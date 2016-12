S nárastom cien sa v USA opäť zvyšuje ťažba ropy z bridlíc

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 24. decembra (TASR) - Počet ropných vrtov v USA sa zvýšil ôsmy týždeň po sebe. To signalizuje oživovanie ťažby z bridlíc spôsobené nárastom cien čierneho zlata, ktoré sa aktuálne pohybujú na úrovni okolo 53 USD (50,74 eura) za barel (159 litrov).Počet ropných vrtov v USA tento týždeň stúpol o 13 na 523, uviedla v piatok (23. 12.) firma Baker Hughes. Ťažiari pridali od 27. mája, kedy počet vrtov padol na 7-ročné minimum, 207 vrtov. Počet vrtov na ťažbu plynu sa zvýšil o 3 na 129 a celkový počet ropných a plynových vrtov vzrástol o 16 na 653.Cena americkej ropy WTI sa 12. decembra dostala až na 54,51 USD za barel a aktuálne sa pohybuje na úrovni okolo 53 USD za barel. Ceny čierneho zlata podporila dohoda Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších veľkých exportérov o obmedzení ťažby. To podľa experta IHS Markit Daniela Yergina môže uvoľniť priestor pre ďalší nárast ťažby z bridlíc v USA.Ak sa ceny ropy udržia v pásme 50 USD až 55 USD za barel, do konca roka 2017 by ťažby v USA mohla vzrásť o 300.000 až 500.000 barelov denne, myslí si Yergin.