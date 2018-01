S. Naryškin prišiel na stretnutie s partnermi i napriek sankciám

Sergej J. Naryškin. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Washington 31. januára (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa umožnila minulý týždeň jednému z najvyšších predstaviteľov ruských špionážnych služieb navštíviť Spojené štáty, aby sa tam stretol s americkým partnermi, a to i napriek sankciám uvaleným na jeho osobu v reakcii na ruskú anexiu Krymu. Tie takéto cesty normálne zakazujú, uviedla v noci na stredu agentúra AP.Ruský veľvyslanec v Spojených štátoch Anatolij Antonov podľa nej informoval, že riaditeľ ruskej Služby vonkajšej rozviedky (SVR) Sergej Naryškin hovoril s americkými partnermi na tému boja proti terorizmu.Vodca menšiny demokratov v americkom Senáte Chuck Schumer označil načasovanie tejto návštevy za podozrivé, keďže sa odohrala iba niekoľko dní pred tým, ako sa Trump rozhodol neuvaliť nové sankcie na ruských politikov a oligarchov, ktoré sa mali týkať zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016.Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) uviedla, že akákoľvek súčinnosť so zahraničnými predstaviteľmi je uskutočňovaná v súlade so zákonmi Spojených štátov a po konzultáciách s príslušnými orgánmi.