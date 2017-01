S nástupom Trumpa vyrastie v Predjordánsku 2500 nových obydlí

Na archívnej snímke osada v Predjordánsku, v blízkosti izraelského Jeruzalemu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 24. januára (TASR) - Izraelská vláda odsúhlasila dnes výstavbu 2500 nových obydlí pre osadníkov v Predjordánsku. Minister obrany Avigdor Lieberman a premiér Benjamin Netanjahu pristúpili k tomuto rozhodnutiu, píše sa v dnešnom vyhlásení izraelského rezortu obrany.Väčšinu z týchto obytných jednotiek postavia v rámci radovej výstavby v oblastiach, kde žije väčšina terajších osadníkov. Izrael si tieto osady plánuje ponechať aj do budúcnosti, a to aj v prípade podpísania akejkoľvek formy mierovej dohody s Palestínčanmi.Nástup Donalda Trumpa do úradu prezidenta USA povzbudil izraelských poslancov a politikov, ktorí presadzujú výstavbu nových osád na okupovaných územiach. Trump sa totiž vyjadril, že bude mať pre osídľovacie ambície Izraela pochopenie, napísala v tejto súvislosti agentúra AP.Prevažná väčšina medzinárodného spoločenstva považuje výstavbu izraelských domov v Predjordánsku za nezákonnú.