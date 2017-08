S novým školským rokom prichádzajú do škôl aktualizované učebnice

Ilustračné foto Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Bratislava 28. augusta (TASR) - S príchodom nového školského roka distribuuje ministerstvo školstva aktualizované učebnice do škôl. Do nákupu 1,1 milióna kusov nových učebníc investovalo 3,74 milióna eur. Učitelia budú mať k dispozícii aj viacero titulov priamo v elektronickej verzii. Zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR informovali o nákupe a časovom dodaní učebníc osobne aj priamo jednotlivých členov Združenia základných škôl Slovenska.Nové učebnice dostanú školy k začiatku nového školského roka. "uviedlo ministerstvo školstva.Rezort verí, že tento pozitívny trend sa podarí udržať, a to aj vďaka nedávno zvýšenému rozpočtu na učebnice o jeden milión eur (zo súčasných 6,3 milióna eur).doplnil rezort školstva.So začiatkom nového školského roka prichádzajú do škôl aj učebnice aktualizované podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. Tešiť sa na ne môžu žiaci v 7. ročníku ZŠ a 2. ročníku gymnázií s osemročným štúdiom, a to konkrétne v prípade predmetov chémia, dejepis, občianska náuka, fyzika a biológia. S rovnako aktualizovanými učebnicami aj pre predmety slovenský jazyk a slovenská literatúra a maďarský jazyk a literatúra budú pracovať žiaci v 1., 2., 5., 6. a 7. ročníku základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.