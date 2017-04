S.O.S. Poprad sa vlani v prospech ľudí podarilo vymôcť 77.517 eur

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 28. apríla (TASR) - Záujem o služby spotrebiteľských poradní z roka na rok rastie. Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad vlani riešila v rámci dvoch poradenských centier v Poprade a Nitre spolu 620 podnetov, pričom v prospech spotrebiteľov sa im podarilo v rôznej podobe vymôcť spolu 77.517 eur. Uviedol to predseda združenia S.O.S. Poprad Michal Fáber.Spory sa podľa Petry Čakovskej z S.O.S. Poprad najčastejšie týkajú predaja tovarov na prezentačných akciách, podomového predaja a predaja cez internet, problémov so spotrebiteľskými úvermi a reklamácií nekvalitnej obuvi a mobilných telefónov.V tomto roku S.O.S. Poprad poskytuje poradenstvo spotrebiteľom zo štyroch krajov Slovenska.vysvetlil predseda združenia.Ako uviedla Čakovská, projekty spotrebiteľských poradenských centier pre Prešovský, Košický, Bratislavský a Trnavský kraj potrvajú do konca tohto roku. Vo všetkých troch poradenských centrách pôsobia kontaktné osoby, ktoré spotrebiteľom pomôžu spor vyriešiť prioritne mimosúdnou cestou.uzavrela Čakovská.