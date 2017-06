S poplatkami za dodatočné služby pre pacientov Drucker problém nemá

Na snímke minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 7. júna (TASR) - Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) nemá problém s poplatkami za dodatočné služby pre pacientov. Odmieta však podmieňovanie poskytnutia zdravotnej starostlivosti úhradou. Vyplýva to z jeho reakcie na dnešnú tlačovú konferenciu Penty, ktorá kritizovala jeho plány s úpravou legislatívy o poplatkoch.skonštatoval Drucker po rokovaní vlády.Platby za doplnkové služby ako call centrum či konzultácie po telefóne mu neprekážajú.poznamenal Drucker.Možnosť platby za tzv. manažment pacienta sa odvíja podľa jeho slov od toho, čo má predstavovať. Objednania pacienta sa to týkať nemá, ako poukázal, ide o súčasť zdravotnej starostlivosti.doplnil.Sieť polikliník ProCare poškodí, ak prejde navrhovaná novela zákona, ktorá má explicitne zamedziť vyberaniu úhrad za takzvané manažovanie pacienta cez externé spoločnosti, tvrdí Eduard Maták, partner v Penta Investments. ProCare má podľa neho približne 25 percent príjmov z vyberania úhrad. Službu, ktorou sa manažuje pacient, chce podľa neho využívať veľa ľudí, vnímajú to podľa neho ako nadštandardnú službu.Právnu normu, ktorou chce minister zdravotníctva zamedziť vyberaniu poplatkov cez externé spoločnosti, ešte musí schváliť vláda a parlament.