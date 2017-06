S prípravou začali aj Michalovce, nastavenú latku nechcú podliezať

Na snímke tréner MFK Zemplín Michalovce Anton Šoltis. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 15. júna (TASR) - S prípravou na novú sezónu Fortuna ligy začali už aj futbalisti MFK Zemplín Michalovce. V kádri trénera Antona Šoltisa príde k menším zmenám, viacero ťahúňov na čele s Igorom Žofčákom však v tíme zostane. Tréneri i hráči už s napätím očakávajú prvý zápas na vynovenom štadióne, keďže pre rekonštrukciu hrali jarnú časť na ihriskách súperov.Futbalisti Michaloviec zvládli druhú sezónu v najvyššej súťaži nad očakávania. V konečnej tabuľke obsadili 8. miesto a nemenej potešiteľnou bola aj semifinálová účasť v Slovenskom pohári - Slovnaft Cupe. V klube si však uvedomujú, že tieto výsledky už patria minulosti a po krátkej prestávke sa rozbehne ďalšia sezóna.uviedol tréner Anton Šoltis.Vo svojej prvej sezóne v pozícii hlavného trénera MFK Zemplín dal príležitosť viacerým mladým hráčom. Viacerí z nich si vypýtali miesto v tíme aj pre nasledujúcu sezónu. Dres MFK Zemplín Michalovce naopak neoblečú Adrián Leško, Tomáš Sedlák ani Patrik Macej, no ponuky z iných klubov majú aj ďalší hráči. Tréneri očakávali na prvom tréningu 19 hráčov vrátane dvoch brankárov, pričom na lane sú aj viacerí legionári.Posilami by mali byť krajný obranca Aleksander Svjarčinský a odchovanec Miroslav Božok.uviedol Šoltis. Podobne ako v minulej sezóne, aj tentoraz by mal byť lídrom tímu Igor Žofčák.poznamenal s úsmevom narážajúc na jarnú časť, v ktorej Michalovčania odohrali všetky zápasy u súperov, resp. na neutrálnej pôde. Dôvodom bola nevyhnutná rekonštrukcia michalovského štadióna, no tá by mala byť do začiatku novej sezóny minulosťou.položil si Žofčák rečnícku otázku.Príprava tímu potrvá 5 týždňov a na programe je 6-7 zápasov. Spestrením bude herné sústredenie 3.-8. júla v Uhorskom Brode, po ktorom sa už mužstvo bude sústrediť na prvý zápas sezóny v Trnave. Prvý domáci duel odohrajú Michalovčania v 2. kole proti nováčikovi Fortuna ligy.