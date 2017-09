S Royal Moscow Balletom prídu Ljudmila Khitrova a Oleg Eromkin

S Royal Moscow Balletom prídu vyhlásení baletní sólisti Ljudmila Khitrova a Oleg Eromkin Foto: JVS Group Foto: JVS Group

Bratislava 29. septembra (OTS) - Súbor, ktorý reprezentuje klasickú ruskú baletnú školu, na Slovensku zatancuje Labutie jazero Petra Iljiča Čajkovského.Predstavitelia hlavných rolí sú mnohokrát oceňovaní tanečníci, ktorí prešli prestížnymi baletnými školami a súbormi.Vo veľmi náročných dvojrolách princezien Odetty a Odílie sa v Bratislave predstaví primabalerína Ljudmila Khitrova, ktorá pochádza z Kazachstanu. Vďaka svojmu obrovskému talentu a nezlomnému úsiliu získala v roku 2008 trvalý angažmán v Národnom Boľšoi Teatri v Bielorusku, kde stvárnila niekoľko hlavných úloh. V roku 2014 vyhrala uznávanú baletnú súťaž International Ballet Competition v Istanbule. Táto nesmierne pôvabná a krehká umelkyňa na seba upozornila aj mimo baletného sveta zaujímavým projektom spojeným s americkým olympijským tímom jazdy na koňoch. Nafotila s nimi unikátne fotografie spájajúce krásu konskej drezúry a baletu. Fotografie získali niekoľko prestížnych ocenení a stali sa populárnymi po celom svete. V Royal Moscow Ballet hosťuje Ljudmila Khitrova ako sólistka v niekoľkých predstaveniach a je jednou z najvýraznejších postáv tohto prestížneho súboru.Hlavnú mužskú rolu, princa Siegrieda, zatancuje skvelý bieloruský tanečník Oleg Eromkin. Ten podobne ako Khitrová dlhodobo pôsobí v najprestížnejšom bieloruskom baletnom divadle Boľšoj Teatr. Stvárnil tu niekoľko hlavných úloh a pôsobí tu ako sólista. Je absolventom Bieloruskej štátnej choreografickej univerzity, kde bol študentom slávneho ukrajinského tanečníka Kolyadenka. Od roku 2016 pôsobí tiež v súbore Royal Moscow Ballet, s ktorým žne ovácie po celom svete. Royal Moscow Ballet príde na Slovensko zo svojho turné po Spojených štátoch amerických. Spoločne so súborom príde tiež jeho hlavný choreograf Anatoly Emelianov, ktorý súbor v roku 2002 založil. Emelianov má za sebou hviezdnu kariéru spojenú s najznámejším baletným divadlom sveta Boľšoj Teatr v Moskve. So svojím súborom Royal Moscow Ballet precestoval celý svet, kde reprezentuje slávu, krásu a precíznosť tradičnej ruskej baletnej školy.Nechajte sa s nami vtiahnuť do zákulisia baletného predstavenia Labutie jazero:Royal Moscow Ballet vytúpi v Bratislave 4.12.2017 v Incheba Expo. Bude to jediné vystúpenie na Slovensku v priebehu európskeho zimného turné súboru. Vstupenky je možné zakúpiť v sieti Ticketportal.